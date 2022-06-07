Про це йдеться в повідомленні міжнародного телеканалу CNN.
Трасс зауважила, що Велика Британія й далі підтримуватиме Україну. Мається на увазі запровадження санкцій проти Росії та подальшої роботи із союзниками над допомогою у відновленні Україні.
“Вона сказала, що Сполучене Королівство й далі підтримуватиме Україну з подальшими санкціями проти РФ та продовженням роботи з глобальними союзниками над тим, як допомогти Україні відбудуватися в майбутньому”, — передає британський Кабмін слова Трасс.
Також політикиня заявила, що наразі Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії.
Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що Сполучене Королівство й далі буде однією з держав-лідерок, які підтримують Україну. Також Джонсон додав, що важливо не тиснути на президента України Володимира Зеленського задля підписання “поганої” мирної угоди. Джонсон зауважив, що подібні угоди не є довготривалими.
- Раніше британський прем’єр Джонсон закликав світових лідерів не тиснути на президента України Зеленського задля підписання “поганої мирної угоди”.
- Також дружина одного з захисників Маріуполя, заявила про телефонні погрози з боку росіян родичам тих, хто вийшов з “Азовсталі”.
- Водночас асоціація українських банків заявила про неминучі наслідки підняття облікової ставки до 25% та попросила зберегти ставку по довгострокових кредитах рефінансування.