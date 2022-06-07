Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про подальше підтримання України та про роботу над новими санкціями Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні міжнародного телеканалу CNN.

Трасс зауважила, що Велика Британія й далі підтримуватиме Україну. Мається на увазі запровадження санкцій проти Росії та подальшої роботи із союзниками над допомогою у відновленні Україні.

“Вона сказала, що Сполучене Королівство й далі підтримуватиме Україну з подальшими санкціями проти РФ та продовженням роботи з глобальними союзниками над тим, як допомогти Україні відбудуватися в майбутньому”, — передає британський Кабмін слова Трасс.

Також політикиня заявила, що наразі Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що Сполучене Королівство й далі буде однією з держав-лідерок, які підтримують Україну. Також Джонсон додав, що важливо не тиснути на президента України Володимира Зеленського задля підписання “поганої” мирної угоди. Джонсон зауважив, що подібні угоди не є довготривалими.