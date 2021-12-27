Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк анонсувала застосування імперативного мандату стосовно членів партії "Слуга народу" на місцях. Разом з тим, вона висловила бажання використати це і щодо перехідців до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Про свої плани вона розповіла в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.

Імперативний мандат – це правило, відповідно до якого депутат представницького органу влади протягом своєї діяльності зв’язаний з наказами виборців і несе перед ними відповідальність. Можлива функція дострокового підкликання депутата, якщо він не справляється зі своїми повноваженнями та не зміг виправдати довіри виборців.

Олена Шуляк стверджує, що партія “Слуга народу” готова скористатися цим правилом і що списки уже готуються. Вона також додала, що перші рішення будуть ухвалені вже в лютому 2022 року.

Вона наголошує, що усе буде відбуватися згідно з юридичною процедурою застосування імперативного мандата, “але для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації й отримали завдання підготувати перелік осіб, які стануть кандидатами на виліт”.

Кожен конкретний випадок буде ретельно вивчатися. “Навряд чи хто-небудь хотів би застосувати цей механізм в особистих цілях або для покарання когось невгодного“, – зауважила нардепка.

Разом з тим, вона висловила бажання використовувати цю процедуру проти депутатів Верховної Ради, однак, зауважує, що не вистачило б голосів нардепів:

“Наприклад, застосувати таку санкцію можна було б до деяких депутатів, які переходять від “Слуги народу” до так званого міжфракційного об’єднання “Розумна політика”. Самі вони не хочуть виходити з фракції “Слуга народу”. Списочники, наприклад, добре розуміють, що тоді втратять мандат, але й чесно собі не можуть зізнатися, що їх обрали, бо голосували за політсилу Володимира Зеленського, а не за умовного Романа Соху. Тому я прихильниця імперативного мандата на всіх рівнях!”, – стверджує нардепка.