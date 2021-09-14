Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України встановила, що "Укрзалізниця" перебуває у стані глибокої кризи та постійно потрапляє у корупційні скандали.

Вчора, 13 вересня, голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану “УЗ” Юлія Гришина в інтерв’ю незалежному інформаційно-аналітичному центру Ukraine Rail Monitoring розповіла про стан “Укрзалізниці”. #Букви зібрали основне.

Про наглядову раду “Укрзалізниці”

За словами голови ТСК, наглядова рада не виконує належним чином свою роботу та доклала руку до критичної ситуації, яку ми зараз спостерігаємо в “Укрзалізниці”:

“Наглядова рада не планує свою роботу, як того вимагає статут “Укрзалізниці”. Порядок денний формується спонтанно. З розглянутих 179 питань: 41 % – це дрібні кадрові, внутрішньоорганізаційні та структурні питання, 13 % – питання роботи із запозиченнями. 9 разів за рік формально розглядалися звіти членів правління за їхніми вертикалями, 4 рази – звіт директора з економіки та фінансів щодо планування ліквідності, 3 рази – звіт аудитора щодо закупівлі газу. З оформлених 32 засідань 6 засідань не провели взагалі, а їхні протоколи складено фіктивно, шляхом перенесення питань з інших проведених засідань.”

За словами Юлії Гришиної, усі зміни в компанії звелися до “розширення кількості непотрібних департаментів, зміни вивісок та плодіння безмежної кількості менеджерів, які не зайняті абсолютно нічим”.

Вона додала, що основний обов’язок наглядової ради – захист акціонерів. Однак, показники роботи Укрзалізниці погіршуються, активи, довірені їм державою, дешевшають.

Акціонером АТ “УЗ” є держава, зокрема, населення, територіальні громади та діючі на їхній території підприємства. Їхні інтереси наглядова рада точно не представляє та не захищає. Адже Укрзалізниця збиткова й перебуває у критичному стані. Тому ТСК рекомендувала переглянути підходи до формування складу наглядової ради.

Тимчасова слідча комісія наполягає на відстороненні від займаних посад всього наявного складу наглядової ради “за невиконання покладених на неї функцій та дій, направлених на деградацію галузі”.

Аналогічно оцінює Гришина і ситуацію з правлінням компанії, зокрема, скаржиться на дуже високі зарплати її членів:

“Такі великі зарплати не можуть виплачуватися у збитковій компанії. А за минулий рік “УЗ” отримала майже 12 млрд. грн збитків. У звіті всі прізвища винуватців цієї ганебної ситуації названі, і тепер, коли наш звіт затверджено Верховною Радою України, і ТСК ще пів року продовжуватиме свою роботу, я можу назвати деякі гучні прізвища, які вже фігурують у проміжному звіті. Це нинішній голова наглядової ради Укрзалізниці Шевкі Аджунер, колишні голова правління та виконувач обов’язків Євген Кравцов, Іван Юрик, члени правління – Іван Синяков, Олександр Перцовський, Роман Черніцький, Франтішек Буреш, Микола Іванінів та інші. Кожен з них своїми діями або бездіяльністю призвів Укрзалізницю до занепаду. У звіті є опис діянь кожного й шкоди, яка була завдана державній компанії.”

І додала, що ключовим тут є те, що кожен з винуватців має нести відповідальність за свої дії – лише тоді в “УЗ” щось зміниться.

Юлія Гришина стверджує, що ТСК не може собою замінити правоохоронну систему чи суд, але важелі впливу на “Укрзалізницю” має ще Кабмін і Міністерство інфраструктури, і з ними обіцяє співпрацювати задля виведення компанії з кризи. Кадрові зміни та, загалом, перегляд підходів до формування кадрової політики “УЗ” – це виключна компетенція уряду.

Як проявляється корупція в “Укрзалізниці” та яких сфер вона торкнулася?

Це явище охопило всі напрямки діяльності “УЗ”. Тендерні закупівлі під певних постачальників, заниження собівартості перевезень, провали в тарифному регулюванні на догоду певним олігархам. А ще абсолютно непрозора система встановлення величезних окладів для менеджерів Укрзалізниці, залежно від наближеності до ТОП-менеджерів компанії.

Загалом, збитки “Укрзалізниці” від корупції лише на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік.

Як поживає “рядовий працівник” на “Укрзалізниці”: стан кадрової підготовки, устаткування, зарплати?

Відмітила Голова Тимчасової слідчої комісії також кадрову кризу. За її словами, ситуація з кадрами на УЗ є критичною: не вистачає устаткування, мізерні зарплати, кваліфікованих працівників меншість:

“Ситуація з кадрами, особливо в професіях, пов’язаних з рухом поїздів, з обслуговуванням інфраструктури, просто на межі катастрофи. Наша ТСК здійснила багато виїздів на підприємства Укрзалізниці, у різні регіони, і всюди картина приблизно однакова. Так, наприклад, коли ми виїжджали на ділянку, де відбулася аварія швидкісного поїзда Інтерсіті+, під Запоріжжям, то побачили там жахливу ситуацію, де штат колійників, які мають утримувати інфраструктуру в належному стані, не укомплектовано майже на половину. Там у залізничників немає чим ремонтувати колії, бракує необхідних матеріалів, немає інструментів та належного спецодягу. Усе це в купі з низькими зарплатами й призводить до браку фахівців та, як наслідок, до небезпеки сходження поїздів.”

Вона додала, що за останні п’ять років, справді, звільнилося понад 55 %, або понад 169 тис. кваліфікованих працівників Укрзалізниці. Натомість зі 122 тисяч прийнятих протягом цього періоду працівників пройшли необхідну підготовку лише 2,5 тис.

Проблемою є і прірва між зарплатами керівників компанії та звичайних працівників. Проте, про її масштаби можна лише здогадуватися: поки що ця інформація невідома. На днях Верховна Рада ухвалила закон щодо того, що рівень заробітних плат у державних та комунальних підприємствах та компаніях більше не зможе бути конфіденційною інформацією. Щойно він набуде чинності – Тимчасова слідча комісія відразу ж оприлюднить дані. Але Юлія Гришина переконана: різниця між зарплатою керівника та рядовими працівниками складає до 200 разів.

Немає ніяких державних грошей – є тільки гроші платників податків, тож громада має право вільно отримувати інформацію щодо виплат менеджерам державних компаній. А там бувають величезні перекоси й сумнівні результати роботи, попри великі заробітні плати. “Укрзалізниця” тут є одним з яскравих прикладів. Мільйонні зарплати високопосадовців за мільярдних збитків компанії… Там точно є перекіс із розривом до 200 разів між зарплатою керівників компанії та рядових працівників. Це аномально, таку ситуацію потрібно виправляти, адже це демотивує колектив. Сьогодні на залізницях європейських країн немає такої разючої різниці. Оплата праці вищих менеджерів залізничних компаній у Європі максимум у 5 разів вища від зарплати, скажімо, машиністів. Ну, відповідно, і зарплата машиністів не така низька, як в Україні.

Наразі оприлюднені лише дані щодо зарплат членів наглядової ради “Укрзалізниці”. Згідно з ними, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня по 30 квітня 2020 року склала 13,8 млн грн. А, наприклад, колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.