Про це повідомляє Державне бюро розслідувань України.
У повідомленні йдеться про очільницю одного з районних судів Харківської області. Після окупації населеного пункту, в якому знаходиться суд, вона особисто почала підготовку установи до співпраці з росіянами.
Зазначається, що підозрювана планувала швидко поновити роботу установи вже за російським законодавством. Маючи на меті зібрати команду “однодумців”, вона закликала підлеглих зрадити Україну і здійснювати “судочинство” окупаційної влади.
Зокрема підозрювана також пропонувала місцевим правоохоронцям співпрацювати з окупантами.
Наразі очільницю суду підозрюють у державній зраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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