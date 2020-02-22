«Ода пам’яті»: Alyona Alyona презентувала новий трек

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
“Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді”, – розповіла реперка.
Вона зазначила, що трек “Коли ховають молодих” — це “ода пам’яті” всім юнакам та юначкам, чиї смерті їй довелося пережити та про які їй довелося дізнатися.
“Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня — згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано”, – додала вона.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.