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«Ода пам’яті»: Alyona Alyona презентувала новий трек

Реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала новий трек, присвячений пам’яті всіх, чиє життя обірвалося надто рано.

Субота, 22 лютого 2020, 17:34

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця  Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові  в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді”, – розповіла реперка.

Вона зазначила, що трек “Коли ховають молодих” — це “ода пам’яті” всім юнакам та юначкам, чиї смерті їй довелося пережити та про які їй довелося дізнатися.

“Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня — згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано”, – додала вона.

  • У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.
Теги: Alyona Alyona, реп, трек

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