«Ода пам’яті»: Alyona Alyona презентувала новий трек

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“Якось до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек присвячений пам’яті юного 15 річного хлопця Дані Дідика, який став жертвою теракту під час Маршу єдності у Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них — похорони молоді”, – розповіла реперка.

Вона зазначила, що трек “Коли ховають молодих” — це “ода пам’яті” всім юнакам та юначкам, чиї смерті їй довелося пережити та про які їй довелося дізнатися.

“Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня — згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано”, – додала вона.

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