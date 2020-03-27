У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без необхідності не відвідувати місця масового скупчення і користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої необхідності або оплати комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

“МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування таких сервісів у їхніх регіонах. Зокрема, показовим є досвід Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілотний прєект “ЛікиВдома” дозволяє замовляти медичні засоби онлайн або телефоном. Сервіс уже почав працювати у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому. Найближчим часом він стане доступним і в інших районах області.

“Для того, щоб скористатися сервісом, треба вибрати ліки на сайті Liki24.com, сформувати замовлення та у способах доставки вибрати “Доставка Укрпоштою”. Замовлення доставляється безкоштовно. Замовити ліки можна також за телефоном 068 296 14 52″, – пояснили у відомстві.

У МОЗ наголосили, що замовлення не приймаються на медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, а також на препарати з переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби.