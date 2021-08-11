Одеса попрощалася з Олександром Ройтбурдом: як це було

В Одесі відбулася церемонія прощання з художником, директором Одеського художнього музею і депутатом облради Олександром Ройтбурдом, який пішов життя внаслідок тривалої хвороби.

Трансляція церемонії відбувалася на Facebook-сторінці очолюваного Ройтбурдом Одеського художнього музею.

Митець помер 8 серпня. Церемонію прощання розпочали у дворі Одеського художнього музею, де було встановлено труну.

З тих, хто бажав попрощатися з померлим митцем, вишикувалася довга черга.

Траурну церемонію відвідали сотні людей. Серед них були представники творчої інтелігенції (зокрема, поет Борис Херсонський), друзі та близькі Ройтбурда, представники місцевої влади (зокрема, мер Генадій Труханов і очільник ОДА Сергій Гриневецький).

Всі вони мали змогу поділитися думками і спогадами про митця, його роль у суспільно-політичному житті міста та країни, Одеського художнього музею. Поруч на екрані показували фотографії Ройтбурда.

Серед присутніх були представники політсили “Європейська Солідарність”, яку представляв Ройтбурд. Висловити останню шану митцю приїхали, зокрема, нардепи Ірина Геращенко та Артур Герасимов, лідер “ЄС” Петро Порошенко.

Нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко виступив з ініціативою щодо присвоєння Одеському художньому музею імені Ройтбурда. Він скерував відповідне депутатське звернення до голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького. Представники політсили підтримали цю ініціативу.

Що відомо про Олександра Ройтбурда?

Олександр Ройтбуд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

У 1993 році Ройтбурд став співзасновником одеської асоціації “Нове мистецтво”. Спочатку там працював артдиректором, а з 1999 по 2001 рік вже очолив цю асоціацію. Також був директором Галереї Марата Гельмана в Києві.

Ройтбурд був членом Національної спілки художників України. Його робити виставлені в колекціях Музей сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку, PinchukArtCentre у Києві, деяких музеях Росії тощо. Він брав участь в більш як 100 виставках і мистецьких проєктів.

У 2014 році митець брав участь у мітингах на Євромайдані. У жовтні 2020 року розпочав політичну кар’єру, ставши депутатом Одеської обласної ради від партії “Європейська Солідарність”.

Одеський художній музей Ройтбурд очолив у 2018 році — за підсумками конкурсу. Підписання із ним контракту супроводжувалося опором з боку депутатів облради. У вересні 2019 році облрада звільнила Ройтбурда нібито через незаконне його призначення. Це спровокувало акції протесту в місті. 10 лютого 2020 суд визнав незаконним звільнення художника, утім вже в червні апеляційний суд підтримав рішення облради. Рішення про його звільнення все ж було скасовано облрадою у грудні 2020 року.

Художника поховано на Єврейському кладовищі Одеси.