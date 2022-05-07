Сьогодні, 7 травня 2022 року, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.

Про це повідомляють у ДПСУ, Вознесенській міськраді, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, а також пресслужба Одеської міськради.

За інформацією Державної прикордонної служби України, ворожі літаки, найімовірніше СУ-35, двічі завдали удару по Сумській області. Водночас обстрілювали не лише українську, а й російську території.

Тим часом у Вознесенському районі Миколаївської області пролунало чотири вибухи. Про це заявила пресслужба міськради Вознесенська в Telegram. Керівництво закликало мешканців реагувати на сигнали тривоги.

Також протиповітряна оборона України збила ворожу російську ракету над Полтавською областю, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін. За його словами, ракету збили після обіду.

“Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруймо!”, — зауважив Лунін.

У цей час російська армія, застосовуючи стратегічну авіацію, завдала 4 ударів крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

ОНОВЛЕНО 18:04 Пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару, на площі близько 900 кв м ліквідовано. Також триває розбирання завалів. Про це “Суспільному” повідомили в ОК “Південь”.