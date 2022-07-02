В Одеській області, у курортному селищі Кароліно-Бугаз на узбережжі підірвалася міна. Унаслідок чого загинула одна людина, інша — постраждала.

Про це в коментарі “Суспільному” повідомила голова пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, компанія чоловіків проводила час на узбережжі регіону. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.

Нагадаємо, що в Одеській області поки що не відкриватимуть пляжі — через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та небезпеку з моря.

За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, зараз у морі біля узбережжя дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до берега, так само є небезпека загрози з моря, тому для того, щоб убезпечити людей — пляжі відкривати не будуть.

Рятувальники спростували інформацію щодо відкриття міських пляжів в Одесі, яку раніше опублікувала мерія міста. Представники служби з надзвичайних ситуацій підтвердили, що розглядалося питання про можливість використання сіток, щоби ловити небезпечні предмети, та інші заходи безпеки, але рішення так і не знайшли.