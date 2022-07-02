Про це в коментарі “Суспільному” повідомила голова пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
За даними військових, попри заборону на відвідування пляжів, компанія чоловіків проводила час на узбережжі регіону. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на вибухівці та загинув, ще один чоловік отримав контузію.
Нагадаємо, що в Одеській області поки що не відкриватимуть пляжі — через велику кількість вибухонебезпечних предметів в акваторії та небезпеку з моря.
За словами речниці ДСНС Одеської області Марини Мартиненко, зараз у морі біля узбережжя дуже багато вибухонебезпечних предметів, які можуть приплисти до берега, так само є небезпека загрози з моря, тому для того, щоб убезпечити людей — пляжі відкривати не будуть.
Рятувальники спростували інформацію щодо відкриття міських пляжів в Одесі, яку раніше опублікувала мерія міста. Представники служби з надзвичайних ситуацій підтвердили, що розглядалося питання про можливість використання сіток, щоби ловити небезпечні предмети, та інші заходи безпеки, але рішення так і не знайшли.
- 27 травня у Київській області ДСНС продемонструвала журналістам виконання робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах задля запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.
- Нагадаємо, що у Чорному морі перебуває один корабель з крилатими ракетами типу “Калібр”. Решта суден російського флоту відійшла до окупованого Криму.
- Також вдень 14 червня на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі військові видавали відпочивальникам призовного віку повістки до військкомату.
- Раніше окупанти завдали ракетного удару по мосту в Одеській області. Постраждала споруда через Дністровський лиман із Білгород-Дністровського.