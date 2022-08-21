Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram та міська рада Одеси.
Зазначається, що близько 3:00 години ночі зенітним ракетним підрозділом повітряного командування “Південь” над морем знищено дві крилаті ракети типу “Калібр”.
Водночас за словами Братчука, росіяни випустили ракети з акваторії Чорного моря.
Також ще три крилаті ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району, є влучання в зерносховище. Постраждалих немає.
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