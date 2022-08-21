В ніч на 21 серпня російські військові випустили п'ять ракет по території Одеської облаті. Згідно з останніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram та міська рада Одеси.

Зазначається, що близько 3:00 години ночі зенітним ракетним підрозділом повітряного командування “Південь” над морем знищено дві крилаті ракети типу “Калібр”.

Водночас за словами Братчука, росіяни випустили ракети з акваторії Чорного моря.

Також ще три крилаті ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району, є влучання в зерносховище. Постраждалих немає.