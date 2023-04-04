Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Зазначається, що влучанням по одному з підприємств на Одеської області було спричинено пожежу. До ранку рятувальникам вдалося її ліквідувати. За передньою інформацією минулося без людських втрат.
У небі над Одещиною сили ППО збили 13 дронів-камікадзе, ще один — над Миколаївщиною.
Нагадаємо, що у ніч на 4 квітня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україні іранськими дронами-камікадзе. Загалом було знищено 14 з 17 ворожих БПЛА.
- Армія РФ, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Іран, найімовірніше, збільшить постачання озброєння до Росії.
- В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА у складі Збройних сил України, які вже готові брати участь у боротьбі з російськими загарбниками.