У ніч на 4 квітня росіяни атакували підприємство в Одеській області дронами “Shahed-136/131”. Внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Зазначається, що влучанням по одному з підприємств на Одеської області було спричинено пожежу. До ранку рятувальникам вдалося її ліквідувати. За передньою інформацією минулося без людських втрат.

У небі над Одещиною сили ППО збили 13 дронів-камікадзе, ще один — над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що у ніч на 4 квітня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Україні іранськими дронами-камікадзе. Загалом було знищено 14 з 17 ворожих БПЛА.