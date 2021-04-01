Міністерство охорони здоров'я та нардепи заявили про невиконання в Одесі та області карантинних вимог "червоної" зони та доручень уряду. Крім цього, у статистиці, яку подавав регіон, виявили проблеми.

Про це йшлося під час засідання комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 31 березня, інформує новинний центр Верховної Ради.

Під час засідання комітет заслухав очільників облдержадміністрацій та керівників департаментів охорони здоров’я Миколаївської, Херсонської та Одеської областей надання медичної допомоги, дотримання карантину та вакцинації.

Особливу увагу приділили ситуації на Одещині, оскільки в регіоні є чимало проблем. За словами заступник очільника МОЗ та головного санлікаря Віктора Ляшка, Одещина — одна з областей, що проігнорувала рішення уряду та не перепрофілювала для лікування хворих на COVID-19 всю кількість ліжкомісць, які були передбачені.

“Зокрема, з 4233 ліжок, які повинні були бути в Одеській області, було перепрофільовано тільки 3839. Якщо подивимось на забезпечення киснем, то з 3300 […] було забезпечено тільки 2741”, — повідомив Ляшко.

Також, за словами Ляшка, статистика щодо зайнятих ліжок та підключених до кисню, яка передавалася до МОЗ, не сходиться з інформацією пацієнтів та громадських організацій.

Крім цього, виявлено, що Одеська клінічна лікарня на залізничному транспорті не приймає хворих на коронавірус, хоча мала. До того ж заклади харчування попри віднесення регіону до “червоної” зони працюють.

У зв’язку з цим комітет вирішив звернутися до Кабінету Міністрів з проханням про проведенні термінової перевірки в регіоні, та до Нацполу щодо ситуації лікарнею залізниці. В регіоні планують провести термінове виїзне засідання парламентського комітету.