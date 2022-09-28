В Одеській міській раді не підтримали демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Близько половини депутатів відмовилися голосувати.

Про це повідомив депутат від “Європейської солідарності” Петро Обухов у Facebook.

Для знесення пам’ятника та перенесення його до історико-краєзнавчого музею треба було набрати 33 голоси. Підтримали демонтаж лише 17 депутатів.

Фактично ніхто проти не виступив, але решта відмовилася голосувати. Мер Одеси Геннадій Труханов теж утримався.

Олександр Авдєєв,

Олексій Асауленко,

Олександр Байдерін,

Анастасія Большедворова,

Андрій Вагапов,

Олена Вододюк,

Олег Звягін,

Михайло Карпенчук,

Ольга Квасніцька,

Лілія Леонідова,

Жанна Мандриченко,

Петро Обухов,

Світлана Попова,

Олексій Потапський,

Дар’я Рибак,

Роман Сеник,

Сергій Шматько.

Підтримали демонтаж:

Відмовилися від участі в голосуванні:

Геннадій Труханов,

Олексій Єремиця,

Василь Ієремія,

Оксана Антонішак,

Олег Бриндак,

Людмила Варавва,

Ірина Головатюк-Юзефпольська,

Сергій Данилюк,

Андрій Кісловський,

Олег Етнарович,

Ігор Коваль,

Володимир Корнієнко,

Марина Лозовенко,

Ольга Макогонюк,

Вадим Мороховський,

Левон Нікогосян,

Світлана Осауленко,

Тетяна Плаксій,

Сергій Страшний,

Дмитро Танцюра,

Олександр Шеремет.

Ірина Куценко.

18 вересня в Одесі відбувся мітинг, де закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов чорт”, “Путін х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.

Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна = Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.

До того ж в обласній військовій адміністрації рекомендували міськраді демонтувати два пам’ятники. Серед них Катерині II та Олександру Суворову.