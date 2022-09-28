Про це повідомив депутат від “Європейської солідарності” Петро Обухов у Facebook.
Для знесення пам’ятника та перенесення його до історико-краєзнавчого музею треба було набрати 33 голоси. Підтримали демонтаж лише 17 депутатів.
Фактично ніхто проти не виступив, але решта відмовилася голосувати. Мер Одеси Геннадій Труханов теж утримався.
- Олександр Авдєєв,
- Олексій Асауленко,
- Олександр Байдерін,
- Анастасія Большедворова,
- Андрій Вагапов,
- Олена Вододюк,
- Олег Звягін,
- Михайло Карпенчук,
- Ольга Квасніцька,
- Лілія Леонідова,
- Жанна Мандриченко,
- Петро Обухов,
- Світлана Попова,
- Олексій Потапський,
- Дар’я Рибак,
- Роман Сеник,
- Сергій Шматько.
Відмовилися від участі в голосуванні:
- Геннадій Труханов,
- Олексій Єремиця,
- Василь Ієремія,
- Оксана Антонішак,
- Олег Бриндак,
- Людмила Варавва,
- Ірина Головатюк-Юзефпольська,
- Сергій Данилюк,
- Андрій Кісловський,
- Олег Етнарович,
- Ігор Коваль,
- Володимир Корнієнко,
- Марина Лозовенко,
- Ольга Макогонюк,
- Вадим Мороховський,
- Левон Нікогосян,
- Світлана Осауленко,
- Тетяна Плаксій,
- Сергій Страшний,
- Дмитро Танцюра,
- Олександр Шеремет.
- Ірина Куценко.
18 вересня в Одесі відбувся мітинг, де закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов чорт”, “Путін х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.
Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна = Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.
До того ж в обласній військовій адміністрації рекомендували міськраді демонтувати два пам’ятники. Серед них Катерині II та Олександру Суворову.
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