Про це повідомив депутат від “Європейської солідарності” Петро Обухов у Facebook.

Для знесення пам’ятника та перенесення його до історико-краєзнавчого музею треба було набрати 33 голоси. Підтримали демонтаж лише 17 депутатів.

Фактично ніхто проти не виступив, але решта відмовилася голосувати. Мер Одеси Геннадій Труханов теж утримався.

Підтримали демонтаж:

  • Олександр Авдєєв,
  • Олексій Асауленко,
  • Олександр Байдерін,
  • Анастасія Большедворова,
  • Андрій Вагапов,
  • Олена Вододюк,
  • Олег Звягін,
  • Михайло Карпенчук,
  • Ольга Квасніцька,
  • Лілія Леонідова,
  • Жанна Мандриченко,
  • Петро Обухов,
  • Світлана Попова,
  • Олексій Потапський,
  • Дар’я Рибак,
  • Роман Сеник,
  • Сергій Шматько.

Відмовилися від участі в голосуванні:

  • Геннадій Труханов,
  • Олексій Єремиця,
  • Василь Ієремія,
  • Оксана Антонішак,
  • Олег Бриндак,
  • Людмила Варавва,
  • Ірина Головатюк-Юзефпольська,
  • Сергій Данилюк,
  • Андрій Кісловський,
  • Олег Етнарович,
  •  Ігор Коваль,
  • Володимир Корнієнко,
  • Марина Лозовенко,
  • Ольга Макогонюк,
  • Вадим Мороховський,
  • Левон Нікогосян,
  • Світлана Осауленко,
  • Тетяна Плаксій,
  • Сергій Страшний,
  • Дмитро Танцюра,
  • Олександр Шеремет.
  • Ірина Куценко.

18 вересня в Одесі відбувся мітинг, де закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов чорт”, “Путін х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.

Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна = Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.

До того ж в обласній військовій адміністрації рекомендували міськраді демонтувати два пам’ятники. Серед них Катерині II та Олександру Суворову.