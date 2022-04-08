Про це сповістив журналіст Юрій Бутусов.
За даними Бутусова, слідчі СБУ перевіряють дії керівника Одеської митниці, який згідно з постановою Кабміну “Про передачу майна Збройним силам”, без митного оформлення нібито передав “на потреби” 122-ї одеської бригади Територіальної оборони костюми Brioni, Versace, Chanel та Armani й ” одягнув” бійців однієї з військових частин у куртки та джинси Louis Vitton, Prada і Hugo Boss.
“Невже не дісталось в бригаду військової форми, і довелось одягати захисників Одеси в Louis Vitton? Всяке буває, звичайно, можливо, така потреба дійсно виникла, форми не вистачає як і всього іншого”, – прокоментував справу Бутусов.
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