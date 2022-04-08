Про це сповістив журналіст Юрій Бутусов.

За даними Бутусова, слідчі СБУ перевіряють дії керівника Одеської митниці, який згідно з постановою Кабміну “Про передачу майна Збройним силам”, без митного оформлення нібито передав “на потреби” 122-ї одеської бригади Територіальної оборони костюми Brioni, Versace, Chanel та Armani й ” одягнув” бійців однієї з військових частин у куртки та джинси Louis Vitton, Prada і Hugo Boss.