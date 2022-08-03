Про це повідомляє пресслужба Морської охорони Держприкордонслужби України у Facebook.

Стало відомо, що росіяни використовували судна “Матрос Кошка”, “Матрос Позініч” та “Михаіл Ненашев” під російським прапором та “Finikia” під прапором Сирії, щоб транспортувати через закриті порти тимчасово окупованого Криму викрадене українське зерно.

У діях російських окупаційних органів та їхніх прибічників прикордонники виявили ознаки злочинів, а саме порушення законів та звичаїв війни, а порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

За інформацією, наданою оперативними співробітниками Державна прикордонна служба України Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Також вивчивши зібрані під час розслідування матеріали український суд заочно наклав арешт на зазначені судна: “Тепер притягнення винних до відповідальності — справа часу”, — йдеться в повідомленні.