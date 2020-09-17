Відповідну переписку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Прохання підтримати законопроєкт №3991 про зміни до держбюджету-2020 очільник ОДА відправив у чат групи “За Одещину”.
“Шановні колеги! У четвер (17.09) в порядку денному пленарного засідання ВРУ стоїть для прийняття у другому читанні законопроєкт №3991 щодо змін до державного бюджету на 2020 рік. Велике прохання підтримати зазначений законопроєкт у другому читанні з урахуванням пропозицій комітету з питань бюджету! Це стосується виплат зарплати працівникам райдержадміністрацій!” – написав Куций.
Більшість учасників групи поставили плюси, і тільки один уточнив, чи це не законопроєкт по дорогах.
“3991 стосується автомобільних доріг загального користування та аварійних мостів. Де там йдеться про працівників РДА?” – запитав депутат.
Варто зазначити, що Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроєкт №3991 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.
Це проєкт змін до бюджету, в якому в основному розподіляються кошти субвенцій до місцевих бюджетів. Частина з них стосується доріг, але не тільки.
Там же передбачено збільшення видатків на деякі сфери медицини (наприклад, за програмою про впровадження експериментальних та нових медтехнологій в установах охорони здоров’я), на підготовку кадрів навчальними закладами, на виплату зарплати шахтарям, на оплату праці співробітників СБУ.
Окремо передбачено збільшення видатків за бюджетною програмою “Здійснення виконавчої влади в Одеській області” (передбачено збільшити витрати на оплату праці, зменшивши витрати на комунальні послуги та енергоносії).
- Днями Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проєкт закону “Про державний бюджет України на 2021 рік”. #Букви розповідали, як будуть розподілені кошти.