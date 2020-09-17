Відповідну переписку вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Прохання підтримати законопроєкт №3991 про зміни до держбюджету-2020 очільник ОДА відправив у чат групи “За Одещину”.

“Шановні колеги! У четвер (17.09) в порядку денному пленарного засідання ВРУ стоїть для прийняття у другому читанні законопроєкт №3991 щодо змін до державного бюджету на 2020 рік. Велике прохання підтримати зазначений законопроєкт у другому читанні з урахуванням пропозицій комітету з питань бюджету! Це стосується виплат зарплати працівникам райдержадміністрацій!” – написав Куций.

Більшість учасників групи поставили плюси, і тільки один уточнив, чи це не законопроєкт по дорогах.

“3991 стосується автомобільних доріг загального користування та аварійних мостів. Де там йдеться про працівників РДА?” – запитав депутат.

Варто зазначити, що Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроєкт №3991 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.

Це проєкт змін до бюджету, в якому в основному розподіляються кошти субвенцій до місцевих бюджетів. Частина з них стосується доріг, але не тільки.

Там же передбачено збільшення видатків на деякі сфери медицини (наприклад, за програмою про впровадження експериментальних та нових медтехнологій в установах охорони здоров’я), на підготовку кадрів навчальними закладами, на виплату зарплати шахтарям, на оплату праці співробітників СБУ.

Окремо передбачено збільшення видатків за бюджетною програмою “Здійснення виконавчої влади в Одеській області” (передбачено збільшити витрати на оплату праці, зменшивши витрати на комунальні послуги та енергоносії).