Про це повідомив перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков.
Він написав, що “вікно можливостей” для стабілізації заводу зачинилось”.
“Кожна нова влада робить однакові помилки намагаючись видавити з заводу все що можливо, а зважаючи що з 2004-го влада тільки деградує то сьогоднішні технічний стан заводу найгірший за останні роки”, – написав Щуриков.
Він додав, що все ще є шанс провести приватизацію заводу.
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