Одеський школяр винайшов інтерактивну маску, яка відчуває емоції, реагує на рухи, відкриває рот під час мовлення та показує анімацію. Своє чудо техніки він уже презентував на десятках форумів.

Про це повідомляє телеканал “Дом”.

15-річний Михайло створив світлодіодну маску, надихнувшись іншим своїм захопленням — брейк-дансом. Тепер разом з друзями він робить кліпи, де показує свою роботу.

Маска реагує на емоції людини, на рух голови, на мовлення. Якщо людина посміхається або злиться, LED-аксесуар це відразу покаже.

Юний винахідник зазначає, що ідея створення маски ніяк не пов’язана з пандемією коронавірусу. Але зараз Міша думає про те, як адаптувати маску і на час карантину.

“Плануємо вихід нової маски, яка нічим не буде відрізнятися від тканинної. Але є одне “але” — у неї також зберігається модуль з електронікою. Буде дисплейчик, який зможе показувати ваші емоції. Тобто те саме, що є у великій масці, але з дизайном тканинної маски. Буде анімація, буде більше фішок. Можна буде пускати свій текст на цьому дисплеї”, — ділиться ідеєю Михайло Чумаченко.

Програмуванням школяр захопився ще в 10-річному віці. Займався в секції IT-технологій.

Ідею Михайла підтримали не тільки батьки та вчителі, а й однолітки, розповідає його педагог Валентина Городецька.

“Це тренд. Не потрібно пов’язувати це з пандемією, просто так збіглося. Але це різні маски. У них трохи різні цілі. Та найголовніше, що в цій масці склалося все, Михайло зміг застосувати свої знання”, — зазначає педагог.

Свій винахід школяр уже презентував на декількох авторитетних форумах, зокрема на знаменитому Web Summit. Після цього на його розробку стали надходити замовлення з різних країн.