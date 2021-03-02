Про це повідомляє телеканал “Дом”.
15-річний Михайло створив світлодіодну маску, надихнувшись іншим своїм захопленням — брейк-дансом. Тепер разом з друзями він робить кліпи, де показує свою роботу.
Маска реагує на емоції людини, на рух голови, на мовлення. Якщо людина посміхається або злиться, LED-аксесуар це відразу покаже.
Юний винахідник зазначає, що ідея створення маски ніяк не пов’язана з пандемією коронавірусу. Але зараз Міша думає про те, як адаптувати маску і на час карантину.
“Плануємо вихід нової маски, яка нічим не буде відрізнятися від тканинної. Але є одне “але” — у неї також зберігається модуль з електронікою. Буде дисплейчик, який зможе показувати ваші емоції. Тобто те саме, що є у великій масці, але з дизайном тканинної маски. Буде анімація, буде більше фішок. Можна буде пускати свій текст на цьому дисплеї”, — ділиться ідеєю Михайло Чумаченко.
Програмуванням школяр захопився ще в 10-річному віці. Займався в секції IT-технологій.
Ідею Михайла підтримали не тільки батьки та вчителі, а й однолітки, розповідає його педагог Валентина Городецька.
“Це тренд. Не потрібно пов’язувати це з пандемією, просто так збіглося. Але це різні маски. У них трохи різні цілі. Та найголовніше, що в цій масці склалося все, Михайло зміг застосувати свої знання”, — зазначає педагог.
Свій винахід школяр уже презентував на декількох авторитетних форумах, зокрема на знаменитому Web Summit. Після цього на його розробку стали надходити замовлення з різних країн.
- У США з’явився робот-фотограф, який вміє жартувати. Робот-фотограф виконаний у ретро-футуристичному стилі. Також у нього є “очі” на сенсорному екрані, запрограмованому на взаємодію з людьми.