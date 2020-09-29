Про це він написав у Facebook.

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“Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м.Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 11:00”, – написав він.

Так, для активіста діятимуть обмеження з 21:00 до 06:00 ранку наступного дня. Крім того, він повинен прибувати на вимогу в суд, повідомляти про зміну місця проживання, роботи тощо.