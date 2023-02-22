Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
Підприємство ухилялося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Детективи провели обшуки у нежитлових та офісних приміщеннях.
За результатами вони виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, зокрема 15 печаток підприємств нерезидентів. Варто зазначити, що двоє з них були з Республіки Білорусь. Також вилучено первинні фінансово-господарські документи організації та інших підконтрольних підприємств.
Окрім цього, знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму.
Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів).
- Попри те, що низка іноземних компаній виходять з Росії, товари їхніх брендів все ж залишаються на російському ринку.
- У мережі розгорнувся скандал навколо українського Beauty-бренду “SISTER’S AROMA”, товари якого досі продаються на російських сайтах, хоча після початку повномасштабного вторгнення у компанії заявили про вихід з російського ринку.