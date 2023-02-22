Викрито депутата Одеської міської ради, який веде бізнес у тимчасово окупованому Криму згідно з законодавством РФ. Його компанія займається будівництвом елітної нерухомості та не сплатила податки на понад 7,5 млн грн.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Підприємство ухилялося від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Детективи провели обшуки у нежитлових та офісних приміщеннях.

За результатами вони виявили та вилучили 125 печаток підконтрольних компаній, зокрема 15 печаток підприємств нерезидентів. Варто зазначити, що двоє з них були з Республіки Білорусь. Також вилучено первинні фінансово-господарські документи організації та інших підконтрольних підприємств.

Окрім цього, знайдено документи, які підтверджують, що компанія депутата здійснювала господарську діяльність у тимчасово окупованому Криму.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів).