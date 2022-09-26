Про це повідомило Оперативне командування “Південь”.

Два дрони вразили об’єкт військової інфраструктури. Після удару сталася масштабна пожежа, внаслідок якої відбулася детонація боєприпасів.

Мирних жителів було евакуйовано з небезпечної зони. За попередніми даними, постраждалих немає.

На місце скеровано відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі.

Також окупанти атакували Одеську область іранськими дронами 23 вересня. Було зруйновано адміністративну будівлю у припортовій зоні. Ще один БПЛА “Шахид-136” збито над морем силами ППО. Внаслідок події загинула людина.

Раніше в ОК “Південь” зазначали, що слід зважати на обов’язкові заходи безпеки через ймовірність атак дронами-камікадзе. Зазначено, що безпілотники мають звук, який схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Під час можливої атаки порадили триматися далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.