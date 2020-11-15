15 листопада в Одесі під час другого туру виборів міських голів повідомили про замінування міської ТВК.

Про це пише chesno.org.

Всіх людей евакуювали з приміщення.

На місці працюють вогнеборці та працівники поліції. З динаміків лунають заклики зберігати спокій.

“Близько 15:00 всіх вивели на вулицю. Ми не можемо навіть зайти всередину, щоб сказати вам, яка явка. Чекаємо”, – повідомила членкиня ТВК Марія Бальжик.

У цій будівлі, виявляється, функціонує ще й три ділянки – №511194, 511198 і 511238. Зараз вони не працюють.

Видання “Думська” повідомляє, що поліція не знайшла вибухових пристроїв в будівлі, де розміщується міськТВК, і на прилеглій території. В ході перевірки було евакуйовано більше сотні людей.

Окрім того спостерігачі ОПОРИ зафіксували бюлетені з літерними і цифровими позначками у клітинках навпроти прізвища кандидата на посаду Одеського міського голови.

На дільниці №511247 (вул. Сєрова, 29) спостерігачка ОПОРИ зафіксувала бюлетені з позначками “Л” та “4” в клітинках навпроти прізвища одного з кандидатів.

На дільниці №511235 (вул. Болгарська, 31), розташованій неподалік від попередньої (обидві знаходяться в одному мікрорайоні), спостерігач ОПОРИ помітив бюлетені з позначками “Ж” та “1”.

Фото: ОПОРА

Станом на 17 годину явка по дільниці №511247 склала 17,3%, по дільниці 511235 – 20,3%.

“Виборчий бюлетень з будь-якою позначкою, яка дозволяє ідентифікувати волевиявлення виборця, і при цьому є єдиною позначкою у виборчому бюлетені, як правило, визначається комісією як дійсний, якщо в комісії не виникає сумнівів. Проте, оскільки на виборчих дільницях спостерігачі фіксують не одиничні випадки однакових і водночас непоширених позначок у виборчому бюлетені (замість “галочок” та “хрестиків” – конкретні цифри або букви), це може свідчити про те, що за волевиявленням виборців здійснюється певний контроль, і, ймовірно, здійснюється стимулювання виборців до відвідування виборчої дільниці та голосування”, – пояснила Анастасія Матвієнко, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Одеській області.