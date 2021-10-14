Відповідний указ опублікували на сайті президента України.

Повідомляється, що враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Одеського художнього музею як культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, йому надали статус національного.

Відтепер він називатиметься – Одеський національний художній музей.

Шлях до статусу національного закладу

Як сповіщалось, 8 серпня помер відомий український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Він очолював музей з 2018 року.

За цей час він здійснив чимало реформ: коштом меценатів було відремонтовано будівлю, директор зібрав молоду команду, влаштовував концерти та намагався осучаснити музей.

За словами його заступниці Олександри Ковальчук, весь цей час Ройтбурд мріяв, щоб заклад отримав статус національного та усіма способами намагався цього досягти.

За тиждень після смерті Олександра Ройтбурда стало відомо, що Одеському художньому музею хочуть надати статус національного. Відповідне звернення до міністра культури Олександра Ткаченка підписав голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький.

У документі зазначалось, що “Одеський художній музей дотримується всіх стандартних вимог до музейних установ, підтримує важливі національні проєкти на високому професійному рівні, активно взаємодіє з музейною спільнотою по всій країні, є важливим туристичним магнітом області”.

Згодом журналісти опублікували новину, про те, що Мінкульт не має підстав порушити питання щодо надання музею статусу національного. Вони посилались на офіційну відповідь Мінкульту за підписом заступниці міністра Світлани Фоменко, що є у їхньому розпорядження.

У міністерстві зреагували на таку новину та запевнили, що працюють над питанням надання музею відповідного статусу. А також пообіцяли, що музей отримає статус національного до кінця 2021 року.

Присвоєння музею імені Олександра Ройтбурда

Володимир Зеленський також порушив питання щодо присвоєння Одеському національному художньому музею імені Олександра Ройтбурда.

Опрацювати це питання Зеленський доручив Одеській обласній державній адміністрації спільно з Одеською обласною радою.

Раніше з ініціативою щодо присвоєння Одеському художньому музею імені Ройтбурда вже виступав нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко. Він скерував відповідне депутатське звернення до голови Одеської облдержадміністрації Сергія Гриневецького. Представники політсили підтримали цю ініціативу.