Про це повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щуріков.
Як сповіщалось, 19 вересня Одеський припортовий завод тимчасово припинив діяльність. Однією з причин стала заборгованість за розподіл природного газу.
В ОПЗ повідомляли, що роботу планують відновити 1 листопада 2021 року за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс у липні 2021 року.
За інформацією ОПЗ, маловідома сінгапурська компанія Dachex Shipping запропонувала найкращі додаткові умови співпраці: укладення договору фінансування (безпроцентної позики) на суму до $20 млн терміном на два роки.
Згідно з документом, який оприлюднив Щуріков, сінгапурська компанія звинуватила представників заводу в недбалості при складанні порядку проведення відбору замовника робіт з перероблення давальницької сировини, який вона виграла, і вимагає повернути $100 тисяч грошового забезпечення.
У вимозі сінгапурської компанії зазначається, що відповідно до низки нормативно-правових актів, компанія повинна мати ліцензію на постачання природного газу, оскільки повинна передавати його заводу, як давальницьку сировину, а також бути постачальником технологічного газу для власних потреб.
У Dachex відповідна ліцензія відсутня та отримати її не може, оскільки не є резидентом України.
“Залишається незрозумілим, навіщо АТ “ОПЗ” публічно заявляло про те, що нерезиденти України можуть нарівні з резидентами конкурувати за право бути замовником робіт з перероблення давальницької сировини та допускало нерезидентів до участі в процедурі відбору, і тим більше визначило переможцем”, – зазначено в документі.
Компанія також повідомила, що через недбалі дії з боку окремих посадових осіб АТ “ОПЗ” зазнала збитків (витрати на залучення фахівців, створення представництва в Україні тощо). Відтак вимагає повернути суму забезпечення пропозиції в розмірі 100 тисяч доларів.
- Нагадаємо, що ОПЗ – одне із найбільших підприємств з перероблення природного газу в аміак і карбамід, які є основними мінеральними добривами. Через борги, які сформувалися ще при владі Януковича, ОПЗ простоював з кінця квітня 2018 року до серпня 2019 року. Завод запустився за договором перероблення давальницької сировини від компанії “Агро Газ Трейдинг”. З цією компанією завод мав працювати до 1 листопада.