Сінгапурська компанія Dachex Shipping відмовилася від підписання договору на перероблення давальницької сировини з Одеським припортовим заводом (ОПЗ).

Про це повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щуріков.

Як сповіщалось, 19 вересня Одеський припортовий завод тимчасово припинив діяльність. Однією з причин стала заборгованість за розподіл природного газу.

В ОПЗ повідомляли, що роботу планують відновити 1 листопада 2021 року за давальницьким контрактом з новою компанією, яка виграла конкурс у липні 2021 року.

За інформацією ОПЗ, маловідома сінгапурська компанія Dachex Shipping запропонувала найкращі додаткові умови співпраці: укладення договору фінансування (безпроцентної позики) на суму до $20 млн терміном на два роки.

Згідно з документом, який оприлюднив Щуріков, сінгапурська компанія звинуватила представників заводу в недбалості при складанні порядку проведення відбору замовника робіт з перероблення давальницької сировини, який вона виграла, і вимагає повернути $100 тисяч грошового забезпечення.

У вимозі сінгапурської компанії зазначається, що відповідно до низки нормативно-правових актів, компанія повинна мати ліцензію на постачання природного газу, оскільки повинна передавати його заводу, як давальницьку сировину, а також бути постачальником технологічного газу для власних потреб.

У Dachex відповідна ліцензія відсутня та отримати її не може, оскільки не є резидентом України.

“Залишається незрозумілим, навіщо АТ “ОПЗ” публічно заявляло про те, що нерезиденти України можуть нарівні з резидентами конкурувати за право бути замовником робіт з перероблення давальницької сировини та допускало нерезидентів до участі в процедурі відбору, і тим більше визначило переможцем”, – зазначено в документі.

Компанія також повідомила, що через недбалі дії з боку окремих посадових осіб АТ “ОПЗ” зазнала збитків (витрати на залучення фахівців, створення представництва в Україні тощо). Відтак вимагає повернути суму забезпечення пропозиції в розмірі 100 тисяч доларів.