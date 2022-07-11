В Одесі чоловікові, який поширював у соціальних мережах проросійські наративи, присудили прочитати твори української літератури про репресії в СРСР.

Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Приморський суд Одеси виніс рішення щодо чоловіка під ім’ям “Владимир Устинов”. Зазначено, що він поширював антиукраїнські настрої у російській соцмережі “Однокласники”.

Чоловік закликав до боротьби проти “київської влади нацистів”. Він підтримував дії російських окупантів, крім того, закликав об’єднати східні та південні області в “Новоросію”.

Зокрема він писав наративи зі свого місця роботи. Він є співробітником комунальної установи “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”.

В обвинувачуваного після обшуків вилучили телефон, через котрий він постив в “Однокласниках”. Його визнали винним у закликах до повалення державної влади. Його відправили за ґрати на 5 років із випробувальним терміном 3 роки. Зокрема його зобов’язали прочитати декілька творів з української літератури: “Тигроловів” Івана Багряного, “Жовтого князя” Василя Барки та “Марію” Уласа Самчука.