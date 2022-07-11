Про це повідомили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Приморський суд Одеси виніс рішення щодо чоловіка під ім’ям “Владимир Устинов”. Зазначено, що він поширював антиукраїнські настрої у російській соцмережі “Однокласники”.
Чоловік закликав до боротьби проти “київської влади нацистів”. Він підтримував дії російських окупантів, крім того, закликав об’єднати східні та південні області в “Новоросію”.
Зокрема він писав наративи зі свого місця роботи. Він є співробітником комунальної установи “Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”.
В обвинувачуваного після обшуків вилучили телефон, через котрий він постив в “Однокласниках”. Його визнали винним у закликах до повалення державної влади. Його відправили за ґрати на 5 років із випробувальним терміном 3 роки. Зокрема його зобов’язали прочитати декілька творів з української літератури: “Тигроловів” Івана Багряного, “Жовтого князя” Василя Барки та “Марію” Уласа Самчука.
- Нагадаємо, журналіст і співзасновник та член ГО “Громадське радіо”, правозахисник Максим Буткевич знаходиться у полоні росіян. З початком повномасштабної війни Буткевич призупинив діяльність з допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність та вирушив служити в ЗСУ.
- Син голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка, 16-річний Владислав розповів про 48 днів полону, котрі він провів в одиночній камері СІЗО у Василівці. За словами хлопця, на вулицю дозволяли виходити лише раз на день на 10-15 хвилин.