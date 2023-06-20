Джерело: КУ “Одеський зоопарк”

“Одеський зоопарк дякує за порятунок тварин співробітникам адміністрації Одеського морського порту. Нещодавно співробітники адміністрації Одеського морського порту принесли до зоопарку врятованих ними тварин, яких винесло потоком води з Каховського водосховища”, – йдеться у дописі.

Як повідомляється, зокрема вдалося врятувати пташеня лиски, тритонів, болотних черепах та вужів.

“Усіх тварин розміщено у зоопарку, надано допомогу і зовсім скоро їх випустять у звичне місце існування”, – запевнили у пресслужбі.

Нагадаємо, що у Новій Каховці зоопарк “Казкова Діброва” затопило після підриву Каховської ГЕС. У ньому проживали близько 300 тварин, але врятуватися змогли лише качки та лебеді.