Odessa Fashion Week FW 20-21 відбудеться з 22 по 24 серпня в історичному місці, в готелі "Лондонський", який знаходиться в самому серці Одеси - на Приморському бульварі.

Як би тривіально не звучало фраза “Просто і зі смаком”, але саме вона якнайкраще характеризує сучасну моду. Головними трендами останніх років залишаються натуральність, легкість, екологічність і мінімалізм. Саме ці модні тенденції, які стали фаворитами у усвідомленого споживача, будуть основним лейтмотивом майбутніх показів на Odessa Fashion Week FW 20-21.

На модний п’єдестал виходять простота ліній, форм і тканин, об’єднаних концепцією #SustainableFashion (свідома мода). Професійний тиждень моди в Одесі став свого роду модним місіонером в просуванні теми усвідомленого споживання, переробки та повторного використання ресурсів, матеріалів і, в кінцевому підсумку, відходів. Все це є важливою частиною стійкості і свідомої моди, оскільки знижує негативний вплив індустрії на навколишнє середовище. Не виключенням стануть і майбутні покази колекцій осінь-зима 2020-21.

Лейтмотивом рекламного кампейну Odessa Fashion Week FW 20/21 послужила колекція студентів художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського під назвою “Подих вітру”. Результатом творчої колаборації дизайнерів Людмили Богайчук і Марини Железняк стала колекція, витримана в етно-стилі з використанням екологічних матеріалів – льону і шифону. Дизайнери вигадали спосіб як дати друге життя рослинам – зробити їх моно-відбитки на тканині.

22 серпня відбудеться урочисте відкриття Odessa Fashion Week FW 2020-21 в Londonskaya Hotel (Приморський бульвар, 11), який стане епіцентром зустрічей дизайнерів, блогерів, інфлюенсерів і просто тих, хто бажає бути в курсі модних тенденцій. Крім показів в програмі заходу – виступи спеціальних музичних гостей, а також розіграші від партнерів заходу.

23-24 серпня відбудеться Kids Fashion Days, де колекції дитячого та підліткового одягу представлять дизайнери зі всієї України. З кожним роком дитяча індустрія моди набуває все більшої популярності у всьому світі, а думка дітей має все більшу вагу. Соціальні мережі та блогосфера привели до того, що навіть наймолодші модники сьогодні диктують тренди, стають найбажанішими, але в той же час вимогливими клієнтами. Основною метою цього дня є популяризація українських дизайнерів і брендів дитячого одягу, а також розвиток дитячої модної індустрії в Україні.

24 серпня до Дня Незалежності України відбудеться Independence Grand Fashion Show – грандіозна хода моделей в одязі українських дизайнерів і національних вишиванках на одній з головних визначних пам’яток міста Одеси – Тещиному мосту.

Тещин міст – так називається пішохідний міст, який проходить над Військовим спуском і з’єднує бульвар Жванецького з Приморським бульваром. З нього відкриваються чудові краєвиди на місто, яке зберігає в собі багаторічну історію, а також прекрасний вид на одеський порт. Поруч з Тещиним мостом знаходиться Воронцовський палац, прикрашає який відома в місті Колоннада.

Головною метою цього шоу є популяризація дизайнерів-учасників тижня моди, а також головних визначних пам’яток міста Одеса.

C 22 по 24 серпня на території Londonskaya hotel буде працювати Trade Fashion Zone, де будуть представлені одяг, взуття, аксесуари та прикраси українських дизайнерів, які кожен з гостей зможе приміряти і придбати.

Звертаємо Вашу увагу на те, що 1 серпня в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: “зелена”, “жовта”, “помаранчева” і “червона”. Одеса і Одеська область віднесені до “зеленої зони”, де передбачено:

– перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

– проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів та ін.

У зв’язку з цим, кількість запрошених гостей і учасників, які перебувають на бекстейджі, буде обмежена. Дані обмеження будуть компенсуватися прямими ефірами в YouTube, Facebook і Instagram офіційних сторінок Odessa Fashion Week @odessafashionweek.

До зустрічі на наймасштабнішій модній події цього літа!