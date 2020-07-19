Патрульна поліція Одеської області буде контролювати рух на дорогах цілодобово.

Про це повідомили в пресслужбі поліції в Одеській області.

“Відсьогодні за дорученням очільника одеської поліції усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції”, – йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі відмітили, що патрульні стежитимуть не лише за швидкістю авто, а й за поведінкою дітей.

Пізніше відбулося ще одне ДТП на трасі між Рені і Одесою за участю вантажівок “Газель” і МАN; загинули двоє людей.

Раніше повідомлялося, що в суботу вранці, 18 липня, в Одеській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули шестеро людей, ще троє госпіталізовані.