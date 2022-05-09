Одесу з офіційним візитом відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель, якого супроводжував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Президент Володимир Зеленський поговорив із лідером ради ЄС через відеозв’язок.

Про це повідомив Шарль Мішель у своєму Twitter.

Зеленський обговорив з президентом Євроради світову продовольчу кризу, яку спричинила РФ. Український президент наголосив, що необхідно вжити негайних заходів із розблокування українських портів для експорту пшениці.

“Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що “можна відчути Європу”. І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль та ракет та свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас”, – написав Мішель.

Президент України наголосив, що цінує сміливу позицію Шарля Мішеля та його присутність в Одесі. Він висловив вдячність за підтримку, яку надають країни ЄС.