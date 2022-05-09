Про це повідомив Шарль Мішель у своєму Twitter.
Зеленський обговорив з президентом Євроради світову продовольчу кризу, яку спричинила РФ. Український президент наголосив, що необхідно вжити негайних заходів із розблокування українських портів для експорту пшениці.
“Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що “можна відчути Європу”. І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль та ракет та свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. ЄС підтримує вас”, – написав Мішель.
Президент України наголосив, що цінує сміливу позицію Шарля Мішеля та його присутність в Одесі. Він висловив вдячність за підтримку, яку надають країни ЄС.
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