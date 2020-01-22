Одяг бренду Кім Кардашьян буде продаватися в магазинах мережі Nordstrom

Про це пише CNN.

Товари від знаменитого бренду, які в даний час можна купити тільки через власний веб-сайт лейбла, будуть продаватися в 25 магазинах Nordstrom по всій Америці з 5 лютого.

Запущений у вересні минулого року, Skims спеціалізується на одязі і боді, що обтягують фігуру, і відомий тим, що задовольняє різноманітні розміри і відтінки шкіри. В асортимент також входять нижня білизна, одяг для відпочинку та аксесуари.

Оголошуючи про укладення угоди, в компанії Nordstrom високо оцінили “пропозицію інклюзивного розміру” і додали, що це “важлива загальна цінність, яку має Skims”.

“Для мене це природний вибір – вибрати Nordstrom в якості першого роздрібного партнера Skims”, – зазначила сама Кардашьян.