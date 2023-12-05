Компанія Meest ПОШТА проаналізувала, які категорії товарів мали найбільшу популярність протягом цьогорічних розпродажів на «Чорну п’ятницю». Інформація ґрунтується на кількості відправлень оператора, здійснених з українських та іноземних інтернет-магазинів.

«Цього року ми традиційно побачили зростання попиту на базові категорії товарів, як-от одяг та електроніка. Водночас у цей сезон користувачі частіше обирали послугу безкоштовної доставки, ніж будь-коли. Кількість замовлень з цією акцією зросли майже на 70%, а без неї — на 40%. Це означає, що безкоштовна доставка стає дедалі поширенішим сервісом, і все більше покупців очікують побачити її під час шопінгу», — коментують у пресслужбі компанії.

Відправлення з українських інтернет-магазинів:

Найбільший приріст за кількістю замовлень спостерігається в таких категоріях:

Одяг та взуття — +250% відправлень;

Харчові продукти (включно з алкоголем) — +118%;

Мультикатегорії — +95%;

Краса та здоров’я — +79%;

Техніка та електроніка — +64%.

Середній чек по цих категоріях:

Одяг та взуття – 1900 грн;

Харчові продукти (включно з алкоголем) – 1900 грн;

Мультикатегорії – 1200 грн;

Краса та здоров’я – 800 грн;

Техніка та електроніка – 3000 грн;

Відправлення з міжнародних інтернет-магазинів:

Зростання кількості відправлень:

Техніка та електроніка — +114%;

Товари для дому — +57%;

Краса та здоров’я — +53%;

Середній чек по цих категоріях:

Техніка та електроніка (включно з дрібними деталями) – 1150 грн;

Товари для дому – 2150 грн;

Краса та здоров’я – 1700 грн.

Найпопулярнішими інтернет-магазинами серед українців під час «Чорної п’ятниці» були іHerb, Modivo, Notino, NEXT, Answear, MAKEUP, evzuttya.com.ua, Aliexpress, Sportano, PRM, Cosibella, CCC, Reserved, Mohito, Sinsay, House, Cropp та DeeZee.