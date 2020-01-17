Директор зі зв'язків з держорганами музичного фестивалю Atlas Weekend і засновник конкурсу краси Олександр Санченко сьогодні склав присягу народного депутата.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Санченко поповнив ряди нардепів від “Слуги народу”. Він пройшов до Верховної Ради замість Ірини Венедіктової, яка раніше склала повноваження в зв’язку з переходом на посаду тимчасового глави Державного бюро розслідувань.

Санченко був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.

Він є директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю Atlas Weekend.

Він також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.

Згідно з даними руху ЧЕСНО, раніше Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.

Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.

Новопризначений нардеп уже оголосив набір “класних професійних людей” в свою команду (у якості помічників на громадських засадах).

Друзі, від сьогодні я – народний депутат України. В цьому відео розповідаю про напрямки, якими планую займатись. Буде багато цікавої роботи, і тому мені потрібні класні професійні люди в команду.

Анкета в першому коменті. Певно, в людей виникнуть запитання «Хто я?» та «Який я?». Тож запускаю активність #ЗнаюСанченка, в якій прошу вас, ДРУЗІ, написати історію чи замітку з даним хештегом, які даватимуть відповідь на ці запитання. Опубліковано Санченком Олександром Пʼятниця, 17 січня 2020 р.