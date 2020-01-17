Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Санченко поповнив ряди нардепів від “Слуги народу”. Він пройшов до Верховної Ради замість Ірини Венедіктової, яка раніше склала повноваження в зв’язку з переходом на посаду тимчасового глави Державного бюро розслідувань.

Санченко був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.

Він є директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю Atlas Weekend.

Він також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.

Згідно з даними руху ЧЕСНО, раніше Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.

Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.

Новопризначений нардеп уже оголосив набір “класних професійних людей” в свою команду (у якості помічників на громадських засадах).

 

Друзі, від сьогодні я – народний депутат України.

В цьому відео розповідаю про напрямки, якими планую займатись.

Буде багато цікавої роботи, і тому мені потрібні класні професійні люди в команду.
Анкета в першому коменті.

Певно, в людей виникнуть запитання «Хто я?» та «Який я?». Тож запускаю активність #ЗнаюСанченка, в якій прошу вас, ДРУЗІ, написати історію чи замітку з даним хештегом, які даватимуть відповідь на ці запитання.

Опубліковано Санченком Олександром Пʼятниця, 17 січня 2020 р.

  • 14 січня Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження Ірини Венедіктової, яку було призначено тимчасовим очільником Державного бюро розслідувань.
  • 16 січня у Центрвиборчкомі визнали обраним та зареєстрували народним депутатом Олександра Санченка — директора зі зв’язків з держорганами музичного фестивалю Atlas Weekend.