Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Санченко поповнив ряди нардепів від “Слуги народу”. Він пройшов до Верховної Ради замість Ірини Венедіктової, яка раніше склала повноваження в зв’язку з переходом на посаду тимчасового глави Державного бюро розслідувань.
Санченко був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.
Він є директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю Atlas Weekend.
Він також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.
Згідно з даними руху ЧЕСНО, раніше Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.
Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.
Новопризначений нардеп уже оголосив набір “класних професійних людей” в свою команду (у якості помічників на громадських засадах).
Друзі, від сьогодні я – народний депутат України.
В цьому відео розповідаю про напрямки, якими планую займатись.
Буде багато цікавої роботи, і тому мені потрібні класні професійні люди в команду.
Анкета в першому коменті.
Певно, в людей виникнуть запитання «Хто я?» та «Який я?». Тож запускаю активність #ЗнаюСанченка, в якій прошу вас, ДРУЗІ, написати історію чи замітку з даним хештегом, які даватимуть відповідь на ці запитання.
Опубліковано Санченком Олександром Пʼятниця, 17 січня 2020 р.
- 14 січня Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження Ірини Венедіктової, яку було призначено тимчасовим очільником Державного бюро розслідувань.
- 16 січня у Центрвиборчкомі визнали обраним та зареєстрували народним депутатом Олександра Санченка — директора зі зв’язків з держорганами музичного фестивалю Atlas Weekend.