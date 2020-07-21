Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
Як повідомлялося раніше, 21 липня на Донбасі проросійські бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Павлополя. В результаті поранення отримали двоє українських військових.
Протягом доби один з бійців, які отримали поранення, помер у лікарні.
“Один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними”, — зазначили в штабі.
- 20 липня на Донбасі бойовики 17 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.