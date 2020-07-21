У медустанові помер один з українських військовослужбовців, які отримали поранення під час обстрілу позицій в районі Павлополя незаконними збройними формуваннями РФ.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Як повідомлялося раніше, 21 липня на Донбасі проросійські бойовики з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Павлополя. В результаті поранення отримали двоє українських військових.

Протягом доби один з бійців, які отримали поранення, помер у лікарні.

“Один із військовослужбовців, який сьогодні був поранений в районі населеного пункту Павлопіль, на жаль, помер в лікувальному закладі від отриманих осколкових поранень. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними”, — зазначили в штабі.