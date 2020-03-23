Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, результати двох тестів показали протилежні результати, тому зараз чекає третій.
“Здав два тести – один результат негативний, інший позитивний. Сьогодні здав третій. Чекаємо результатів, їх ще немає. У середу ввечері піднялася температура, в четвер був кашель, потім стало легше, в суботу я приїхав в лікарню наполіг на рентгені, так як при прослуховуванні все нібито було добре, виявили лівостороннє запалення легенів”, – розповів Горбенко.
Він додав, що за кордоном останні місяці не був і з депутатом Шаховим, у якого раніше виявили коронавірус, не спілкувався.
“Взагалі був на самоізоляції. У комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переживаю за сім’ю. Прошу всіх дотримуватись порад сидіти вдома і не панікувати. Не хотілося б “хворіти онлайн” і читати про себе в інтернеті неправдиву інформацію, будемо ввічливими в ці складні часи”, – додав депутат.
Як відомо, Сергій Шахов нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.
Отже він контактував з іншими депутатами й співробітниками Верховної Ради.
У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.
Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня. З вихідних він перебуває на самоізоляції вдома.
Коронавірус COVID-19 запідозрили у ще одного народного депутата України – Сергія Вельможного (група “Довіра”).
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.
- Другою людиною з коронавірусом в Київській області виявилася дружина народного депутата Сергія Шахова.
- Сьогодні народного депутата Сергія Шахова ушпиталили.