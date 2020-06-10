Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Так, пацієнтів відправлятимуть додому після одного негативного лабораторного тесту (ПЛР-тестування), а не двох, як раніше.
“У нас змінено підходи до виписки людей, хворих на коронавірус, зі стаціонарів і до зняття діагнозу “коронавірусна хвороба” при одужанні. Раніше у нас критерієм для виписки була відсутність клінічних симптомів, а також два поспіль негативних тести полімеразної ланцюгової реакції. Сьогодні ці критерії – відсутність клінічних симптомів, а також один негативний ПЛР-тест”, – зазначив Ляшко.
“Тому ми очікуємо збільшення кількості тих, хто одужав, у зв’язку зі зміною підходів до тестування”, – додав він.
(На відео – з 16:20)
- Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано 28 тис. 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 525 нових випадків. Протягом доби померли ще 23 людини. Це антирекорд за весь час спалаху в нашій країні.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.