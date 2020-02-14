Один з авторів «Мюнхенського плану» від України проходив у справі про план передачі Криму в оренду РФ

Один з авторів "Мюнхенського плану" від України, дипломат Василь Філіпчук у 2017 році проходив по справі про план передачі Криму в оренду Росії.

Про це нагадують #Букви.

Так, 19 лютого 2017 року видання The New York Times повідомило, що за тиждень до відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна йому представили план щодо скасування санкцій проти Росії.

Над його підготовкою працювали адвокат Трампа Майкл Коен, російсько-американський бізнесмен, партнер Trump Organization, Фелікс Сетер, колишній глава виборчого штабу президента США Пол Манафорт і народний депутат України від “Радикальної партії” Андрій Артеменко.

Ініціатива передбачала виведення російських військ зі сходу України, зняття санкцій з РФ і проведення всеукраїнського референдуму, на який буде винесено питання про здачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Ця новина викликала суспільний резонанс. Незабаром прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується в Києві, відкрила кримінальне провадження за підозрою Артеменко в державній зраді.

У квітні стало відомо, що в рамках розслідування справи Артеменка про план передачі Криму в оренду Росії правоохоронці провели обшук в приміщенні “Міжнародного центру перспективних досліджень”, головою якого є Філіпчук.

Прокуратура допускала причетність Філіпчука до розробки і передачі Артеменку скандального плану.

Сам Філіпчук заявив, що обшук проводили незаконно, за відсутності адвокатів і з застосуванням фізичної сили. Він також заперечував причетність до розробки так званого мирного плану депутата.

Сьогодні організатори Мюнхенської конференції з безпеки оприлюднили заяву “12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні”.

Ініціатива запропонована Групою лідерів з питань євроатлантичної безпеки (Euro-Atlantic Security Leadership Group). У неї входять голови трьох великих міжнародних організацій і форумів, а також президент Російського ради з міжнародних справ. це:

• колишній міністр оборони Великобританії Дес Браун (від Європейської мережі лідерів, European Leadership Network – аналітичного центру, який займається питаннями закордонних справ, оборони і безпеки в Європі);

• голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер;

• колишній сенатор США Сем Нанн і колишній міністр енергетики США Ернест Моніз (від Ініціативи по ядерній загрозі, Nuclear Threat Initiative);

• колишній глава МЗС РФ Ігор Іванов (від Російського ради з міжнародних справ).

В оприлюдненій заяві наголошується, що збройний конфлікт на Донбасі “є постійною загрозою безпеки і стабільності в євроатлантичному регіоні”, і політичне врегулювання “має основоположне значення” для його припинення. При цьому в документі немає згадок про напад Росії на Україну і про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом.

Варто зазначити, що в розробці цього документа брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Їх роль в роботі над “планом по Донбасу” не уточнюється. Філіпчук у 2017 році вже пропонував контроверсійний план, який передбачав відмову України від прагнення до членства в НАТО, відмова на тривалий період від мети членства в Євросоюзі і визнання Криму “спірною територією”.