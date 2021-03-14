Про це повідомляє агентство Reuters.
У заяві не вказуються обставини смерті чоловіка.
Згідно з офіційною заявою, влада регіону чекає результатів дослідження партії вакцини, яка має дати відповідь на питання, чи існує зв’язок між смертю та вакцинацією.
“Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. На сьогодні не було критичних проблем із введенням вакцин”, – йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.
Італійський орган медицини Aifa у четвер заборонив використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела повідомили Reuters, що рішення було прийнято після смерті двох осіб на Сицилії.
У заяві Aifa сказано, що заборона має запобіжний характер і наразі не встановлено зв’язку між вакцинацією та подальшими “серйозними побічними наслідками”.
Нагадаємо, останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.
- У Словаччині після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca померла вчителька середньої школи. Зв’язок між смертю і препаратом поки не встановлений.