Італійський регіон П'ємонт, розташований на півночі країни, тимчасово припиняє щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Відповідне рішення ухвалили внаслідок смерті вчителя з міста Б'єлла після вакцинації у суботу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві не вказуються обставини смерті чоловіка.

Згідно з офіційною заявою, влада регіону чекає результатів дослідження партії вакцини, яка має дати відповідь на питання, чи існує зв’язок між смертю та вакцинацією.

“Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. На сьогодні не було критичних проблем із введенням вакцин”, – йдеться у заяві Луїджі Дженесіо Ікарді, керівника регіональних служб охорони здоров’я.

Італійський орган медицини Aifa у четвер заборонив використовувати одну партію вакцини AstraZeneca. Джерела повідомили Reuters, що рішення було прийнято після смерті двох осіб на Сицилії.

У заяві Aifa сказано, що заборона має запобіжний характер і наразі не встановлено зв’язку між вакцинацією та подальшими “серйозними побічними наслідками”.

Нагадаємо, останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.