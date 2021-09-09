Асан Ахтемов, якого окупаційна влада звинуватила у “диверсії” та помістила за ґрати на два місяці, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

Про це заступниця міністра розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Як сповіщалося, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла окупаційна влада Криму звинуватила у “диверсії”. Аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам: Азізу Ахтемову, Асану Ахтемову, Ельдару Одаманову, Шевкету Усеїнову. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Джеляла та братів Ахтемових ув’язнили до 4 листопада. Один з братів Ахтемових, Асан, є родичем Джапарової.

“Серед арештованих зараз за ґратами перебуває чоловік моєї троюрідної сестри – Асан Ахтемов”, — написала вона.

Заступниця міністра розповіла, що братів Ахтемових катували. “Державний” захисник в суді заперечує погіршення стану ув’язненого.

“Брати Ахтемови піддавались страшним фізичним та психологічним катуванням та тиску. Класика ФСБ, через яку пройшли сотні наших громадян — з них вибивали “зізнання”. Зізнання у злочині, до якого вони не мають жодного стосунку, а також “свідчення” під політичними замовленнями Кремля виставити Нарімана Джеляла, як організатора “диверсій”. Коли Асана заводили до зали суду, його зміг побачити батько та невістка (до самої зали суду не пустили жодного з родичів). Вони сказали, що він дуже погано виглядав. У державного “адвоката” була протилежна версія – “Асан себе добре почуває.він тільки скаржиться на нудоту і біль у животі”, — зазначила вона.

На переконання Джапарової, репресії останніх днів є помстою за “Кримську платформу”.

Затримання саме братів Ахтемових вона пов’язує із їхньою підтримкою заарештованих у Криму.

“Асан з Азізом дійсно дружили. Часто приїжджали один до одного в гості. З Наріманом Джелялом Асан познайомився, коли працював в газеті “Авдет”. Вони з того моменту спілкувалися та разом ходили на різні кримськотатарські заходи в Криму, відвідували “суди” та підтримували родичів заарештованих. Напевно через таку активність, Асан і потрапив у поле зору ФСБ”, — пише вона..

Джапарова опублікувала фото Асана Ахтемова та розповіла історію його життя. Викладаємо її без змін.

Біографія, життя до і після окупації

Він народився 05 грудня 1989 року в селі Левадки Сімферопольського района, АРК. Мати Асана – Зарема, працювала медичною сестрою в лікарні Сімферополя, а батько Іслям працював в друкарні міста. Зараз вони на пенсії.

У 2007 Асан вступає до Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства за спеціальністю інженер-технолог поліграфічних технологій.

П’ять років, починаючи з 2015, Асан працював в кримськотатарський газеті “Авдет”.

Необхідність заробляти гроші на утримання сім’ї, змусила хлопця останній рік на момент затримання моменту підпрацьовувати на доставці їжі.

На моїй троюрідній сестрі Репіка він одружився за рік до окупації. Вже через рік пілся вони стали батьками сина Рефата. Через ще кілька років в них народилася донька Сафіє. Асан – чудовий батько та син. Він також опікується вже літніми батьками.

Перші роки пілся весілля Асан та Репіка жили з його батьками, а рік тому переїхали на орендовану квартиру, звідки його і вивезли російські силовики.

Викрадення

Вночі 3 вересня приблизно об 11-12 ночі до їх помешкання увірвалися люди в масках і бронежилетах без пізнавальних знаків і одразу беж жодних пояснень забрали Асана та відібрали усі телефони. Дружина каже, що вона навіть нічого не встигла сказати своєму чоловіку. На запитання дружини, куди і чому забрали її чоловіка, була відповідь, що зараз прийде слідчий і все пояснить.

Після фактично викрадення Асана, до квартири прийшли людина в цивільному одязі без представлення або пред’явлення документів. Дружині без жодних пояснень показали якийсь документ, з якого вона нічого не змогла зрозуміти, та почали проводити обшук. Зі “слідчими”, як потім виявилось, було також 2 “понятих”.

Вже під ранок приїхали кінологи з собаками і стали оглядати та фотографувати їх машину, яку опечатали і відвезли на евакуаторі.

Тільки після 10-ї години насипного ранку Репіка змогла вийти з дому до сусідів аби зателефонувати свекру, який приїхав і забрав дітей.

“Суд”

Родичі досі не мають зв’язку з Асаном, їх не допускають з ним на зустріч та не дозволяють говорити навіть телефоном.

До нього досі не пустили незалежного адвоката, з яким родина Асана уклала договір.

Адвокати, який був назначений Асану російською окупаційною владою — Глушко Олег Володимирович, поінформував, що Асан відмовляється від незалежного адвоката і не хоче з ним зустрічатися та розмовляти. Повірити в це, певна річ, важко.

Він також повідомив, що його відправлять на 21 день на експертизу до психіатричного диспансеру.

Дружина Асана жодного разу за моменту російської окупації Криму не їздила на материк, а Асан лише тричі. Перший раз – 3 роки тому щоб подати документи на паспорт ID і закордонний паспорт. Другий раз – щоб забрати паспорт ID, а закордонний паспорт ще не був готовий. Через COVID не виїжджав. Свій закордонний паспорт Асан забрав тільки в цьому році, виїхавши на один день в Херсонську область.

“Ця історія є на жаль тією дійсність тиску та страху, яку навряд розкажуть РФ пропагандисти. Натомість вони будуть переконувати про українських фашистів та диверсантів, які є загрозою “мирній” Росії”, — резюмувала Джапарова.