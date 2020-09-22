Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби.
Повідомляється, що правоохоронці все-таки виявили паспорти у десяти громадян Ізраїлю та одного громадянина Франції, незважаючи на їх запевнення про відсутність документів.
“Оскільки іноземці порушили правила перебування в Україні, їм заборонять в’їзд в нашу країну терміном на 5 років і примусово повернуть в країни походження”, – йдеться у повідомленні.
Паломники поверталися з Умані, де святкували Рош ха-Шана.
- Раніше повідомлялося, що 19 вересня хасиди з’їхалися до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана.