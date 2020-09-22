На державному кордоні України у понеділок, 21 вересня, прикордонники зупинили мікроавтобус з 11 хасидами. Паломники стверджували, що не мають при собі документів. Їм заборонять в'їзд в Україну на 5 років.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що правоохоронці все-таки виявили паспорти у десяти громадян Ізраїлю та одного громадянина Франції, незважаючи на їх запевнення про відсутність документів.

“Оскільки іноземці порушили правила перебування в Україні, їм заборонять в’їзд в нашу країну терміном на 5 років і примусово повернуть в країни походження”, – йдеться у повідомленні.

Паломники поверталися з Умані, де святкували Рош ха-Шана.