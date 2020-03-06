Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Богатирьова разом з родичами відпочивала в ресторані “Napole”.

Нагадаємо, ексміністерка повернулася в Україну в серпні 2019 року і її відразу затримали.

28 серпня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Також була визначена сума застави в 6 млн грн.

На наступний день Богатирьова вийшла на свободу після внесення застави народним депутатом Вадимом Новинським. На даний момент вона перебуває під слідством у відкритій Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу – “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).

Її, зокрема, звинувачували в розтраті 63,5 млн грн при закупівлі в 2011-2013 роках імунобіологічних препаратів, ліків, медвиробів і обладнання за істотно завищеними цінами.

Раїса Богатирьова була міністром охорони здоров’я двічі – з кінця січня 1999 по січень 2000 року, а також з лютого 2012 по лютий 2014 року. Звільнена 23 лютого 2014 року постановою Верховної Ради.