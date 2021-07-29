Одна на півмільйона: ізраїльська дівчинка народилася з близнюком у шлунку

В місті Ашдод (Ізраїль) жінка народила дівчинку, у шлунку якої знайшли ембріона. Такі випадки розвитку плода трапляються один раз на півмільйона.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

На пізніх стадіях вагітності жінки медики виявили, що в шлунку дитини щось перебуває. Результати УЗД показали, що живіт дівчинки збільшений.

“Ми були здивовані, виявивши, що це ембріон”, – сказав директор неонатології відділенням неонатології медичного центру Ассута Омер Глобус.

Відразу після народження дівчинці провели операцію і дістали ембріона зі шлунку. Він розвинувся лише частково. Зокрема, лікарі побачили лише сформоване серце і деякі кістки.

Операція пройшла успішно. Очікується, що дівчина повністю одужає. Дитину разом з мамою вже виписали з лікарні.

Ассута Омер Глобус зазначив, що існує кілька теорій, які можуть описати цей випадок. За однією з них, на ранніх стадіях вагітності формуються два ембріони, але потім один з них поглинає іншого.

“Це відбувається в процесі розвитку плоду, коли є порожнини, які закриваються під час розвитку, і один з ембріонів потрапляє в такий простір. Усередині цей ембріон частково розвивається, але не виживає і залишається всередині”, – пояснив лікар.