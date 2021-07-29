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Одна на півмільйона: ізраїльська дівчинка народилася з близнюком у шлунку

В місті Ашдод (Ізраїль) жінка народила дівчинку, у шлунку якої знайшли ембріона. Такі випадки розвитку плода трапляються один раз на півмільйона.

Четвер, 29 липня 2021, 13:56

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

На пізніх стадіях вагітності жінки медики виявили, що в шлунку дитини щось перебуває. Результати УЗД показали, що живіт дівчинки збільшений.

“Ми були здивовані, виявивши, що це ембріон”, – сказав директор неонатології відділенням неонатології медичного центру Ассута Омер Глобус.

Відразу після народження дівчинці провели операцію і дістали ембріона зі шлунку. Він розвинувся лише частково. Зокрема, лікарі побачили лише сформоване серце і деякі кістки.

Операція пройшла успішно. Очікується, що дівчина повністю одужає. Дитину разом з мамою вже виписали з лікарні.

Ассута Омер Глобус зазначив, що існує кілька теорій, які можуть описати цей випадок. За однією з них, на ранніх стадіях вагітності формуються два ембріони, але потім один з них поглинає іншого.

“Це відбувається в процесі розвитку плоду, коли є порожнини, які закриваються під час розвитку, і один з ембріонів потрапляє в такий простір. Усередині цей ембріон частково розвивається, але не виживає і залишається всередині”, – пояснив лікар.

  • На початку червня стало відомо, що Ґосіаме Тамара Сітгол народила одразу десятьох дітей. Тоді жінка перебувала на 29-му тижні вагітності. Сімох хлопчиків і трьох дівчаток вона народила шляхом кесаревого розтину.  Кількість дітей стала для породіллі несподіванкою, адже спершу лікарі запевняли, що в неї буде шестеро дітей. Згодом провели повторне обстеження й виявили вісім плодів. Ще двох лікарі не побачили, оскільки немовлята були в іншій матковій трубі.
  • Потім виявилося, що 37-річна Ґосіаме Тамара Сітгол опинилася у психіатричній лікарні на тлі припущень про те, чи була вона вагітна десятьма дітьми одночасно. Представники місцевих органів охорони здоров’я також заявили, що у них немає записів про народження десятьох дітей в будь-яких приватних і державних установах регіону.
Теги: пологи, вагітність, ембріон

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