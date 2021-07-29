Одна на півмільйона: ізраїльська дівчинка народилася з близнюком у шлунку

Про це повідомляє видання The Times of Israel.
На пізніх стадіях вагітності жінки медики виявили, що в шлунку дитини щось перебуває. Результати УЗД показали, що живіт дівчинки збільшений.
“Ми були здивовані, виявивши, що це ембріон”, – сказав директор неонатології відділенням неонатології медичного центру Ассута Омер Глобус.
Відразу після народження дівчинці провели операцію і дістали ембріона зі шлунку. Він розвинувся лише частково. Зокрема, лікарі побачили лише сформоване серце і деякі кістки.
Операція пройшла успішно. Очікується, що дівчина повністю одужає. Дитину разом з мамою вже виписали з лікарні.
Ассута Омер Глобус зазначив, що існує кілька теорій, які можуть описати цей випадок. За однією з них, на ранніх стадіях вагітності формуються два ембріони, але потім один з них поглинає іншого.
“Це відбувається в процесі розвитку плоду, коли є порожнини, які закриваються під час розвитку, і один з ембріонів потрапляє в такий простір. Усередині цей ембріон частково розвивається, але не виживає і залишається всередині”, – пояснив лікар.
- На початку червня стало відомо, що Ґосіаме Тамара Сітгол народила одразу десятьох дітей. Тоді жінка перебувала на 29-му тижні вагітності. Сімох хлопчиків і трьох дівчаток вона народила шляхом кесаревого розтину. Кількість дітей стала для породіллі несподіванкою, адже спершу лікарі запевняли, що в неї буде шестеро дітей. Згодом провели повторне обстеження й виявили вісім плодів. Ще двох лікарі не побачили, оскільки немовлята були в іншій матковій трубі.
- Потім виявилося, що 37-річна Ґосіаме Тамара Сітгол опинилася у психіатричній лікарні на тлі припущень про те, чи була вона вагітна десятьма дітьми одночасно. Представники місцевих органів охорони здоров’я також заявили, що у них немає записів про народження десятьох дітей в будь-яких приватних і державних установах регіону.