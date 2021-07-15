Про це пише Business Insider India з посиланням на Індекс енергоспоживання Bitcoin Digiconomist.

Найбільший аргумент проти біткоїнів зараз полягає в тому, що їхній майнинг і транзакції споживають занадто багато енергії.

Вуглецевий слід — це кількість парникових газів, що генеруються в результаті певних дій, наприклад, майнінгу криптовалюти.

Згідно з індексом Digiconomist, одна біткоїн-транзакція може споживати в середньому до 1752,79 кіловат-годин (кВтг) електроенергії.

Це дорівнює кількості енергії, яку споживають 1,2 млн транзакцій VISA. Водночас VISA забезпечує близько 42% світового кредитного ринку, що робить її одним з найбільших постачальників платіжних послуг у світі, поряд із Mastercard, Discover і American Express.

Вуглецевий слід біткоїнів еквівалентний перегляду 138 762 годин YouTube або 1,8 мільйонам транзакцій VISA.

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Енергія – вже дефіцитний ресурс. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на електроенергію зростатиме найшвидшими темпами за більш ніж десятиліття.

Ось чому такі країни, як Китай, не хочуть, щоб оператори майнингу біткоїнів перебували на їхній території. Влада послалася на екологічні проблеми від майнингу. Про це заявив і генеральний директор Tesla Ілон Маск, коли він оголосив, що клієнти більше не зможуть купити автомобіль за біткоїни.

Казахстан також заборонив майнинг криптовалюти на своїй території – влада не задоволена кількістю енергії, яка споживається біткоїнами. Раніше в цьому місяці уряд ухвалив новий закон, що встановлює надбавку для тих, хто споживає електроенергію для майнингу криптовалют.

Іран, на частку якого припадає 4,5% всього видобутку біткоїнів, також оголосив про літню заборону на видобуток криптовалюти у зв’язку із відключеннями електроенергії.

Але не кожна країна йде шляхом заборони майнингу. Деякі хочуть забезпечити “чисту енергію” для майнингу криптовалюти. Сальвадор, який почне приймати біткоїни в якості законного платіжного засобу з вересня, хоче використовувати вулкани країни для забезпечення енергією крипто-майнерів.