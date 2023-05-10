Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України

Книга містить розмови генерального директора “Фоліо” Олександра Красовицького з першим президентом України, записані у 2011 на початку 2012 року.

За словами заступника Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Тараса Шевченка, для Мінкульту було важливо, щоб в межах мистецьких конкурсів, які міністерство щороку проводить з назвою “Книга на зміцнення національної єдності”, щонайменше одна публікація вийшла присвячена саме пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука.

“Дбати і турбуватися про національну, історичну пам’ять, про розбудову держави – має для нас багато різних вимірів. Це і про деколонізацію, і про пам’ятні історичні моменти, це і про новий День Державності, який ми відзначаємо починаючи з минулого року за указом Президента. Це також і про Леоніда Кравчука. Тому, мистецька комісія відібрала проєкт, який був запропонований видавництвом “Фоліо”. Звісно, однієї книги чи лише події точно недостатньо для того, щоб передати пам’ять і спадщину, яку залишив перший президент України. Але думаю, що ця маленька цеглинка в побудові історії української держави є важливою і корисною”, – зазначив заступник очільника Мінкульту.

Нагадаємо, що 10 травня 2022 року, пішов з життя перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань та народний депутат України Леонід Кравчук.

Народився перший президент 10 січня 1934 року в родині селянина, в селі Великий Житин Волинського воєводства (тепер Рівненська область України). Членом КПРС став з 1958 року.

У серпні 1991 року залишив лави КПУ і балотувався на посаду президента як безпартійний. Водночас його підтримали як активісти забороненої на той час компартії, так і частина націонал-демократів, які рекламували голову Верховної Ради як “батька незалежності”. Кравчук переміг уже в першому турі, отримавши понад 60 % голосів. Основний опонент від демократичних сил В’ячеслав Чорновіл зібрав 23,27 % голосів.

Президентом України Леонід Кравчук став у 1991 році. 5 грудня відбулася його урочиста інавгурація.

14 січня 1994 року у Москві прийняв рішення підписати “Тристоронню заяву” щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до РФ.

У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

На початку 2022 року Леоніду Кравчуку виповнилося 88 років. Свій день народження політик зустрів у лікарні – в червні минулого року він переніс операцію на серці. У липні в ЗМІ з’явилася інформація, що Леонід Кравчук вже місяць перебуває в реанімації.

10 травня о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України.