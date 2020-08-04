Про це пише британське видання The Guardian.

На тлі триваючих дебатів щодо того, що саме являє собою друга хвиля, відродження епідемії або сезонне повернення хвороби, представниця ВООЗ Маргарет Ґарріс говорить, що ці дебати не дозволяють зрозуміти поширення хвороби.

“Люди все ще думають про пори року (сезонність хвороби). Нам всім потрібно розібратися в тому, що це новий вірус, і він веде себе по-іншому”, – сказала Ґарріс під час онлайн-брифінгу в Женеві.

Вона також застерегла від думки про так звані вірусні хвилі, сказавши: “Це буде одна велика хвиля. Вона буде йти вгору і вниз”.

Не маючи узгодженого наукового визначення, термін “друга хвиля” використовувався для позначення чогось від локальних сплесків інфекції до повномасштабних криз в національному масштабі. Це призвело до того, що деякі експерти стали уникати цього терміна.

“Друга хвиля” – це не той термін, який ми б використовували [в епідеміології] в даний час, бо вірус не пішов, він всередині нашої популяції, він поширився на 188 країн. Те, що ми спостерігаємо на даний час – це, по суті, локалізовані сплески або локалізоване повернення великої кількості випадків зараження”, – сказала Лінда Баулд, професорка громадської охорони здоров’я в Університеті Едінбургу.

З точки зору ВООЗ, пандемія виглядає як єдина велика і все ще росте спалах коронавируса.

Те, що можна назвати другою хвилею, – це іноді різні райони однієї і тієї ж країни, просто в різні моменти переживають злети захворювання, як в США, де хвиля відбувалася стрибками.

Кіт Ніл, заслужений професор епідеміології інфекційних захворювань в одній кімнаті університеті, сказав, що “друга хвиля” стала не тільки науковим, але і медійним терміном.

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“Те, що ми спостерігаємо в багатьох країнах, – це сплески. Хтось називає це хвилями, але якщо так говорити, то ми спостерігаємо десятки хвиль”.

Професор охорони здоров’я Американського університету Мелісса Ґокінс стверджує, що говорити про “другі хвилі” в країнах, де хвороба просто прогресувала нерівномірно, недоречно.

“США в цілому немає другої хвилі, тому що перша хвиля насправді ніколи не закінчувалася. Вірус просто поширюється в нові групи населення або відроджується в місцях, які занадто рано послаблюють карантин”, – сказала Мелісса Ґокінс.

Центр доказової медицини Оксфордського університету, який досліджував 10 епідемій респіраторних захворювань з 1889 року, зазначає: “Велика частина наших розмов про теорію другої хвилі випливає з іспанського грипу 1918-20 років, який заразив 500 мільйонів людей у ​​всьому світі і від якого загинуло від 20 до 50 мільйонів”.

Хвороба “не зважає” на кордони на суші, навіть коли влада намагалася їх закрити; мабуть, єдина країна, яка повністю позбулася цієї хвороби, – це Нова Зеландія, острівна держава, яка заборонила всі в’їзди до країни.

Кіт Ніл попередив, що для визначення істинної другої хвилі може знадобитися час.

“ВООЗ дивиться на світові дані. Ці цифри все ще ростуть, так що пандемія знаходиться в першій хвилі”.