Одна з країн-учасників Європейського Союзу виступила проти приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у етері програми “Право на владу”.

“Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само як в НАТО, консенсусом приймаються рішення. Так от, одна з європейських країн нам відмовила в нашій участі в цій поважній інституції”, – заявив Олексій Данілов.

Процедура розгляду української заявки розпочалася в жовтні, і якби її схвалили, то Україна стала би членом Центру починаючи з 1 січня 2022-го. Однак тепер повторний розгляд справи розпочнеться не раніше другого півріччя поточного року.

Данілов не уточнював, про яку країну саме йдеться, але “підказав”, що це учасниця Альянсу та сусідка України. Найбільш ймовірним варіантом у ЗМІ вважають Угорщину, оскільки між державами існує конфлікт з 2017 року.

“Одна країна з усіх, які входять в цей Альянс, проти. Так це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?”, – додав Данілов.

Як відомо, у 2017-му Верховна Рада України ухвалила закон про освіту, який викликав обурення угорського уряду. Тоді угорці заявили, що це обмежує права їхньої діаспори в Україні та почали блокувати участь нашої держави в НАТО.