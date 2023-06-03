У п'ятницю у штаті Одіша, що на сході Індії, трапилася одна з найсмертоносніших залізничних катастроф в історії: двоє пасажирських потягів зійшли з рейок, убивши понад 280 осіб і поранивши понад дев'ять сотень.

Джерело: АР.

Від 10 до 12 вагонів одного поїзда зійшли з рейок, а уламки деяких понівечених вагонів впали на сусідню колію. Він додав, що на уламки врізався інший пасажирський поїзд, що їхав із протилежного напрямку, внаслідок чого до трьох вагонів другого поїзда також зійшли з рейок. Деякі пасажирські вагони, що зійшли з рейок, зачепили вагони третього, вантажного, поїзда.

Число загиблих зростає. Протягом ночі рятувальники та місцеві жителі розбирали уламки потягів у надії знайти тих, хто зумів вижити. Десятки тіл, накритих білими простирадлами, лежали на землі біля колій, а місцеві жителі та рятувальники мчали, щоб звільнити сотні людей, які були заблоковані у вагонах під покрученим металом і розбитим склом. Армійські солдати та гелікоптери військово-повітряних сил приєдналися до зусиль.

Протягом ночі працювали 1200 рятувальників зі 115 машинами швидкої допомоги, 50 автобусами та 45 мобільними медичними пунктами. Суботу в Одіші оголосили днем ​​жалоби.

У серпні 1995 року біля Нью-Делі зіткнулися два потяги, внаслідок чого загинули 358 осіб в одній із найжахливіших залізничних аварій в Індії.

У 2016 році пасажирський потяг зійшов з рейок між містами Індаур і Патна, убивши 146 людей.

Більшість залізничних аварій відбувається через людські помилки або застаріле сигнальне обладнання.