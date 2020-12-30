Covid-19 Україна

оновлено 30.12.2020 о 18:02

Всього:

1045348 (+7986)

Хворіють:

328834 (+7986)

Вилікувались:

698190 (+16355)

Померло:

18324 (+243)

19:27 Курс Bitcoin оновив історичний максимум
19:26 Син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі записав зворушливе новорічне привітання
19:00 Патті Сміт напередодні Нового року влаштує віртуальний рейв
18:53 Палата громад схвалила торговельну угоду Великобританії з ЄС
18:47 Одна з версій – День міста: Терехов розповів, де Кернес міг заразитися COVID-19
18:33 Коді Сімпсон завів новий роман
18:19 У США у медбрата виявили COVID-19 після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech
18:00 Ентоні Хопкінс відзначив 45-річчя тверезості
17:47 У Швейцарії через 5 днів після щеплення від COVID-19 помер літній чоловік
17:33 Різ Візерспун закликала жінок не соромитися, якщо вони заробляють більше, ніж чоловіки
17:26 Контракт укладено: у 2021 році ЗСУ отримають берегові ракетні комплекси «Нептун»
17:22 У Неаполі відкриють музей Марадони
Ексклюзив
16:52 Генетик пояснив, чому медицина не може здолати коронавірус
16:49 У МОЗ хочуть робити 1 млн тестувань на антиген до COVID-19 на місяць
16:28 Apple програла позов стосовно порушення авторських прав проти стартапу Corellium
16:24 Рік пандемії COVID-19: ВООЗ закликає до справедливого розподілу вакцин
16:14 Байден заявив, що на вакцинацію проти COVID-19 підуть роки
15:57 Українці з’їжджаються на місцеві гірськолижні курорти в той час, як європейські курорти зачинені через COVID-19
15:34 Пара з Лідса вдягла костюми білих ведмедів, щоб обійняти онуків вперше за дев'ять місяців
15:23 «Ми любимо тебе, мамо»: Джефф Безос зробив зворушливий сюрприз найдорожчій людині
14:55 Новий рік 2021 і Різдво: як працюватимуть банки і пошта
14:54 В небі над Лос-Анджелесом побачили чоловіка, який літав з джетпаком, – відео
14:44 Роботи Boston Dynamics виконали запальний танець під хіт «Do You Love Me»: відео
14:40 У Німеччині лебідь, який сумував за загиблим другом, заблокував залізничні колії
14:16 20 кг золота та крокодилова шкіра: як виглядає найдорожча PlayStation 5
Ексклюзив
14:09 Генетик розповів, чи зникне COVID-19, як іспанський грип
13:46 Катастрофа літака МАУ: Іран виплатить по $150 тис. сім'ям загиблих

Одна з версій – День міста: Терехов розповів, де Кернес міг заразитися COVID-19

Харківський міський голова Геннадій Кернес міг заразитися коронавірусом 23 серпня, під час святкування Дня міста.

Середа, 30 грудня 2020, 18:47

Про це під час брифінгу після сесії міської ради сказав в.о. мера Харкова, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

“На жаль, сьогодні сказати, де саме Геннадій Адольфович цей вірус підхопив, не видається можливим. Є кілька версій. Одна версія говорить про те, що за строками, як розвивалося захворювання, що це було 23 числа, у День міста, коли з ним спілкувалися люди. Є ще маса різних версій. Ви знаєте, мабуть, уже не стільки важливо все це. Сьогодні дуже важливо, щоб, перше, ми увіковічнили пам’ять Геннадія Адольфовича, щоб ми дійсно продовжили все те, що він розпочав”, – сказав Терехов.

(Дивитися відео з 02:40:43 хвилини, – ред.)

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його під’єднали  до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
  • Сьогодні з самого ранку, 23 грудня, у Харкові люди прощалися з міським очільником Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від Covid-19. #Букви розказували, як це відбувалося.
Теги: відео, Геннадій Кернес, Ігор Терехов, Коронавірус, Харков

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись