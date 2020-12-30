Одна з версій – День міста: Терехов розповів, де Кернес міг заразитися COVID-19

Про це під час брифінгу після сесії міської ради сказав в.о. мера Харкова, секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

“На жаль, сьогодні сказати, де саме Геннадій Адольфович цей вірус підхопив, не видається можливим. Є кілька версій. Одна версія говорить про те, що за строками, як розвивалося захворювання, що це було 23 числа, у День міста, коли з ним спілкувалися люди. Є ще маса різних версій. Ви знаєте, мабуть, уже не стільки важливо все це. Сьогодні дуже важливо, щоб, перше, ми увіковічнили пам’ять Геннадія Адольфовича, щоб ми дійсно продовжили все те, що він розпочав”, – сказав Терехов.

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