Деяким людям може бути достатньо лише однієї дози вакцини Pfizer, щоб отримати імунітет від коронавірусу. Це стосується, зокрема, тих, хто раніше перехворів на COVID-19.

Про це свідчать дані нового дослідження, опублікованого у журналі MedicalXpress.

Вчені медичного центру університету Раша в Чикаго заявили, що спостерігали вищі рівні антитіл до коронавірусу в раніше інфікованих осіб після 1 дози вакцини Pfizer. Вони порівнювали з особами, які не хворіли після двох доз.

Ба більше, якщо людям, що вже перехворіли, вводили другу дози вакцини Pfizer, це майже не сприяло підвищенню рівня їхніх антитіл. Вчені припустили, що особи з підтвердженою попередньою інфекцією COVID-19 можуть бути достатньо захищені від повторного зараження.

“Одноразова доза може також звільнити доступність мільйонів додаткових доз для інших країн”, – заявили вчені.

При цьому людям, що раніше не хворіли на коронавірус, необхідно дві дози вакцини для імунізації.

Дослідження не було масштабним. Його учасниками стали 29 жителів району Чикаго, які вже хворіли на COVID-19. Інша група, до якої увійшли 30 добровольців, які раніше не були інфікованими. Середній вік учасників – 42 роки.

Експерти наголосили, що результати можуть бути важливими для розповсюдження вакцин у Сполучених Штатах та у всьому світі. І закликали Центрам США з контролю та профілактики захворювань оновити рекомендації для тих, хто переніс попередню інфекцію.