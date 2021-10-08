Один із лідерів парламентської фракції “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутатка від фракції "Слуги народу" Галина Третьякова, коментуючи смерть свого колеги Антона Полякова, сказала, що стало “одним ворогом менше“.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Наша група партія “За майбутнє” хочемо звернутися до “Слуги народу”. Щойно в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова написала, що одним ворогом менше – про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція “Слуги народу”, зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це не припустимо, яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Поляков… померла людина, звичайна людина, крім того, наш колега по Парламенту”, – сказав Палиця.

Після цього депутати в залі почали скандувати: “Ганьба!”.

“У мене два зауваження. Звідки “За майбах” знає, що пишуть в чаті “Слуга народу” – це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь, якісь платки на рота, то, мені здається, що позор – це вам”, – відповіла Третьякова.

Після цієї репліки віцеспікер Руслан Стефанчук вимкнув їй мікрофон.

Як відомо, сьогодні вранці, 8 жовтня, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Інспектори дістали пасажира з автомобіля та поклали в стабільне бокове положення. У нього були відсутні пульс та дихання. Патрульні негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Приїхавши на місце інциденту, лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов.

Надалі на місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського району для подальшого розбору та кваліфікації події.

Нагадаємо, листопаді 2019 року Антона Полякова виключили з фракції “Слуги народу” через неголосування за ті законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. У кінці жовтня того ж року Поляков заявляв, що інший нардеп нібито “замовив його кримінальному авторитету”. Він також пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про “внутрішню кухню” і “розборки” у фракції.

У вересні минулого року біля кафе “Джав” у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата України Антона Полякова. Через декілька годин правоохоронці затримали ймовірного нападника.