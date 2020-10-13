Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоровʼя України.
“Грип та коронавірусна інфекція — небезпечні та високозаразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності. Хвороби схожі за симптомами — гарячка, кашель, втома, способом передачі — краплинним шляхом”, – сказано в повідомленні.
У ЦГЗ нагадали базові рекомендації, виконання яких дасть змогу уникнути або мінімізувати ризики інфікування:
- ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд;
- тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;
- там, де дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску.
- не торкайтеся очей, рота, носа;
- кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;якщо з’являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.
Наголошується, що одним зі способів запобігання грипу є вакцинація, проте щеплення від грипу не захищає від COVID-19. Наразі вакцини від коронавірусної інфекції не існує.
- Станом на ранок вівторка, 13 жовтня, в Україні підтверджено 5133 нові випадки коронавірусу COVID-19.
- З 12 жовтня Київ віднесено до “помаранчевої” карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у “червоній” зоні. У Тернополі та Бережанах карантин послабили.
- Раніше голова МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи, через зростання випадків коронавірусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки та дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.